Biologi protagonisti del benessere: consulenze gratuite e prevenzione anche a Cosenza

COSENZA – Oggi, sabato 24 e domani, domenica 25 maggio 2025 in 19 piazze italiane si svolgerà l’XI edizione della Giornata Nazionale del Biologo Professionista (GNBP), promossa dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab). Dopo anni in calendario autunnale, l’iniziativa torna in primavera, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del Biologo nella prevenzione primaria e offrire ai cittadini consulenze gratuite su salute, alimentazione e sostenibilità ambientale.

Le piazze – a Cosenza in piazza Bilotti – si trasformeranno in villaggi della salute: gli stand Enpab, organizzati per aree tematiche (nutrizione, genetica, ambiente, laboratorio, sicurezza alimentare), offriranno consulenze gratuite, attività educative per bambini e famiglie e materiali informativi multimediali.

“Tra i capisaldi del nostro welfare attivo – dichiara la Presidente Enpab Tiziana Stallone – la GNBP è diventata un evento di riferimento. In 11 anni abbiamo raggiunto una rete di oltre 600 colleghi coinvolti, offrendo più di 5.000 consulenze l’anno e sensibilizzando circa 10.000 persone. Un traguardo che dimostra l’efficacia di un welfare costruito su misura per i bisogni reali del Biologo e della sua famiglia“.

Oltre a rafforzare il legame con i cittadini, l’iniziativa offre anche un’occasione formativa per i giovani iscritti, che possono confrontarsi con i colleghi e orientarsi tra le diverse aree professionali.

“La Giornata – conclude la Presidente – è uno spazio pubblico dove il Biologo può esprimere il proprio valore aggiunto per la salute collettiva, affermando la propria presenza in contesti chiave come scuole, medicina territoriale e prevenzione ambientale“.

Di seguito, l’elenco completo delle piazze in ogni Regione:

Pescara: Piazza Sacro Cuore

Cosenza: Piazza Bilotti

Reggio Calabria: Piazza Italia

Napoli: Piazza Dante

Salerno: Lungomare Trieste incrocio Via Porta Nova

Bologna: Piazza De’ Celestini

Roma (Municipio I): Piazza di Spagna

Ostia (Municipio X): Piazza Anco Marzio

Milano: Piazza XXV Aprile

San Benedetto Del Tronto: Viale Secondo Moretti

Senigallia: Piazza Saffi

Torino: Piazza Castello

Bari: Piazza Mercantile

Lecce: Piazza Sant’Oronzo (adiacente Palazzo Carafa)

Cagliari: Piazza Garibaldi

Catania: Piazza Stesicoro

Palermo: Piazza Castelnuovo

Firenze: Piazza San Lorenzo

Padova: Solo domenica 25 maggio – Fronte Palazzo Moroni sul Liston



Sarà possibile seguire la Giornata anche sui profili social di Enpab Instagram e Facebook e con gli hashtag #GNBP2025 ed #Enpab. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web www.enpab.it.