Bimbo di 15 mesi morto all’Annunziata, Procura di Cosenza apre un fascicolo

COSENZA – La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte del piccolo di 15 mesi, di Cassano allo Ionio, Domenico Di Cicco deceduto all’Annunziata di Cosenza lo scorso 12 settembre, per le conseguenze di una gastroenterite. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche e anche dell’esame autoptico al fine di accertare le cause della morte e valutare se vi siano eventuali responsabilità. Intanto il fratellino di 5 mesi è ancora ricoverato in gravi condizioni di salute all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

