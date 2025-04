Bimba operata a Cosenza in gravissime condizioni. Traferita a Taormina per una “ecmo”

- Advertisement -

TAORMINA (ME) – È stata trasferita nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, nel messinese, una bimba di 12 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì era stata operata a Cosenza ed era in condizioni molto gravi, a causa di un’insufficienza respiratoria acuta. L’equipe dell’ospedale di Taormina è intervenuta impiantando un “ecmo” (Ossigenazione extracorporea a membrana) attraverso la procedura di circolazione extracorporea che viene utilizzato per i pazienti che presentano un’insufficienza cardiaca o respiratoria e che aumenta l’ossigenazione del sangue. Grazie all’ECMO è possibile affidare temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni a un macchinario esterno.

L’intervento di Ecmo sulla 12enne è stato fatto attraverso un vaso della gamba ed ottenendo una parziale ripresa delle funzioni vitali. Una volta ottenuta la stabilizzazione, la piccola paziente è stata trasferita. Le sue condizioni rimangono critiche con un leggero miglioramento della stabilità emodinamica. Negli ultimi anni, sono stati diversi gli interventi effettuati dai sanitari di Taormina per un vero e proprio centro di eccellenza e che hanno installato dispositivi raggiungendo gli ospedali da diverse province anche calabresi.