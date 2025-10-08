HomeArea Urbana

Bianca Rende, la donna più votata nell’area urbana: «voto d’opinione. Il centrosinistra Calabrese va rifondato»

Con 4.435 preferenze, Bianca Rende è stata la donna più votata dell’area urbana cosentina. «Un voto d’opinione che premia il cambiamento e chiede una rifondazione profonda del centrosinistra calabrese. «sfiancato, disorganizzato e privo di direzione politica. Serve un punto e a capo”

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Con 4.435 preferenze personali, Bianca Rende si conferma la donna più votata dell’area urbana cosentina nelle ultime elezioni regionali, conquistando un risultato che va ben oltre i confini del consenso personale. Capolista nella circoscrizione Nord per la lista “Tridico Presidente”, la consigliera comunale di Cosenza ha chiuso campagna elettorale intensa, radicata sul territorio e centrata sui temi più sentiti dai calabresi.

La lista ha ottenuto oltre il 7% nella circoscrizione Nord, affermandosi come seconda forza del “campo largo” in Calabria. Nella provincia di Cosenza ha superato l’11%, piazzandosi subito dietro il Partito Democratico, mentre nell’area urbana risulta ampiamente la prima lista, con Bianca Rende candidata più votata. La stessa ha parlato diun risultato che ha consolidato il ruolo politico del progetto civico guidato da Tridico testimoniando un consenso trasversale, d’opinione, costruito nel tempo.

«È stato un onore affiancare il professor Tridico in questa campagna elettorale – afferma Bianca Rende – I tempi sono stati strettissimi per farsi conoscere. Occhiuto, a cui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ha voluto e potuto giocare d’anticipo ed è stato favorito da un certo vittimismo giudiziario».

Bianca Rende “È stato un voto d’opinione, e questo mi gratifica”

Nonostante l’assenza di strutture partitiche o sindacali alle spalle, Bianca Rende si è detta pienamente soddisfatta del risultato ottenuto: «È stato un voto d’opinione, e questo mi gratifica. Ringrazio chi ha creduto nella mia candidatura come occasione di cambiamento. Sono grata per aver potuto valorizzare il mio ruolo e quello di tante energie femminili e giovanili che chiedono spazio e fiducia».

Parole di riconoscenza anche nei confronti del candidato presidente del campo largo di centrosinistra: «A Tridico va il nostro ringraziamento più sincero per la generosità, l’onestà e la competenza con cui ha affrontato una sfida difficilissima, in tempi ristretti e in un contesto tutt’altro che favorevole. Ha rappresentato con dignità e autorevolezza un’idea di Calabria diversa, colta e concreta».

Centrosinistra Calabrese incapace di parlare alla gente

Più severa, invece, l’analisi sullo stato del centrosinistra calabrese, che incassa la terza sconfitta consecutiva: «È sfiancato, disorganizzato e privo di direzione politica, incapace di leggere la realtà e di parlare alla propria gente. I calabresi, di fronte a un sistema di potere e alla sua pallida imitazione, hanno scelto l’originale. E non a torto: la classe dirigente attuale, più interessata a preservare privilegi personali che a costruire futuro, ha prodotto un danno profondo alla Calabria».

È il momento di rifondare un nuovo centrosinistra

Per la consigliera comunale cosentina, il momento impone una riflessione profonda e un cambio di passo radicale: «Non basta parlare di rinnovamento: serve un azzeramento vero, un punto e a capo. Ora è il momento di rifondare un nuovo centrosinistra, fatto di coraggio, impegno civile e radicamento autentico nel territorio. Solo da lì può ripartire la speranza di una Calabria diversa».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Nuova Flotilla per Gaza Vincenzo Fullone

Fermata la nuova Flotilla per Gaza, tra gli attivisti c’è anche il calabrese Vincenzo...

Calabria
COSENZA - La nuova Flotilla per Gaza, composta da nove imbarcazioni con a bordo 150 attivisti, tra cui medici e infermieri, questa notte è...
Vasco-Rossi-e-bimbi-catanzaro

Catanzaro, i bimbi riempiono la città di cuori per Vasco Rossi: il rocker li...

Calabria
CATANZARO - Piccoli cuori gialli con scritto, in rosso, frasi tratte dalle canzoni di Vasco Rossi. A distribuirli su Corso Mazzini, nel cuore del...
medici-servizi-essenziali

Sanità calabrese: nel 2024 più fondi ma meno servizi, e gli ospedali restano chiusi

Calabria
CATANZARO - Il riparto pro-capite del Fondo sanitario nazionale per la Calabria, nel 2023 (anno in cui sono stati modificati i criteri di riparto)...
polizia di Tropea

Violenta rissa tra due gruppi di giovani in un locale, tre feriti: i provvedimenti...

Calabria
TROPEA (VV) - Una violenta rissa tra due gruppi di giovani, avvenuta nella notte del 25 agosto in un noto locale del lungomare di...
Giacomo Beretta

Un attaccante in più per il Cosenza Calcio: ufficiale l’ingaggio di Giacomo Beretta

Sport
COSENZA - Si allenava in città da alcuni giorni dopo aver trovato l'intesa con il Cosenza Calcio che oggi ha ufficializzato il suo ingaggio....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37610Area Urbana22702Provincia19986Italia8065Sport3895Tirreno2990Università1486
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Sagra del fungo Sila 2025
Provincia

A Camigliatello Silano la 56ª Sagra del Fungo: sapori, musica e...

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) - Tutto pronto per la Sagra del Fungo a Camigliatello Silano pronta a celebrare il re della Sila! Dopo il via...
Tridico Calabria
Provincia

Cosenza, Rende, Mendicino e anche Castrolibero. Tridico preferito ad Occhiuto in...

COSENZA - In provincia di Cosenza Occhiuto (circoscrizione Nord) ha prevalso su Tridico per circa 14mila voti di differenza. Si tratta del secondo scarto...
Susy Urso Cittadinanzaattica diritto alla Salute
Calabria

Diritto alla Salute «Pronti a collaborare con Occhiuto per il bene...

Bocchigliero (CS) – La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria è stata accolta con soddisfazione dal movimento Diritto alla Salute e...
Provincia

Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste...

COSENZA - Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è...
scheda urna elezioni Calabria regionali
Area Urbana

Cosenza: plebiscito per Gallo. Succurro e Caputo a valanga, De Cicco...

COSENZA - Chiamatelo mister 30mila voti. Con un vero e proprio voto plebiscitario l'ex assessore all'agricoltura Gianluca Gallo (FI) è il candidato più votato...
Occhiuto Presidente
Calabria

Regionali: spoglio concluso. Occhiuto vince con il 57,2%, Tridico 41,7%. FI...

COSENZA - Scrutinate tutte le sezioni, Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Regione Calabria, vince con il 57,2% dei voti davanti al candidato del centrosinistra ...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA