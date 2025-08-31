HomeArea Urbana

“Benvenuti a Rende”: il progetto di accoglienza urbana e identità per valorizzare la città

Presentato dall'Assessorato guidato da Veronica Stellato, il progetto è finalizzato a rafforzare l’identità cittadina, migliorare la percezione del territorio e valorizzare gli ingressi strategici di Rende: autostrada A2 e principali accessi cittadini

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

RENDE – Si chiama “Benvenuti a Rende” ed è un progetto con una strategia di marketing territoriale e e place branding finalizzato a rafforzare la percezione positiva del territorio, migliorare l’esperienza di chi entra in città, posizionare Rende come realtà attrattiva, innovativa e accogliente. Approvato con apposita delibera il progetto è stato realizzato dall’’Assessorato alle Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura del Comune di Rende guidato da Veronica Stellato.

La visione: un’esperienza di accoglienza e innovazione

Il progetto si inserisce all’interno di una strategia più ampia di marketing territoriale, finalizzata a posizionare Rende come città attrattiva, dinamica e accogliente. Un segno di benvenuto, infatti, non è un semplice elemento decorativo, ma un atto istituzionale e culturale: una narrazione visiva che contribuisce a costruire la reputazione urbana. L’obiettivo è dunque quello di rafforzare proprio l’identità cittadina, migliorare la percezione del territorio e valorizzare i principali ingressi della città.

Rende città veduta aerea

Rende: ingressi in città che parlano di identità

“Entrare in una città non significa soltanto attraversare un punto di passaggio, ma  significa vivere un momento di comunicazione immediata: un messaggio fatto di valori, visione e appartenenza. Per questo motivo, il Comune di Rende ha scelto di intervenire sugli accessi strategici  a partire dallo svincolo autostradale A2 – trasformandoli in veri e propri spazi di benvenuto capaci di raccontare la città.

Linee progettuali: totem, installazioni e tecnologia

Gli interventi previsti includono l’installazione di elementi simbolici e funzionali ad alto impatto visivo:

Totem monumentali e portali scultorei
Pannelli con payoff e frasi identitarie, anche multilingue
Lettere tridimensionali urbane con il naming della città
Sistemi digitali con QR code o display interattivi per informazioni turistiche ed eventi

Ogni soluzione sarà progettata per integrarsi con l’ambiente urbano e diventare icona riconoscibile e al tempo stesso strumento di accoglienza e promozione.

Finalità: trasformare il passaggio da Rende in un’esperienza

Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di dare un segno forte e riconoscibile agli ingressi della città, trasformare spazi di passaggio in luoghi di accoglienza e narrazione, comunicare i valori di Rende in modo coerente e continuativo e rafforzare il senso di appartenenza e la qualità dell’immagine urbana

Metodologia: creatività e trasparenza

Per garantire qualità e innovazione, l’Amministrazione comunale avvierà un Concorso di Idee rivolto ad architetti, designer, artisti e studi professionali. Una commissione tecnica valuterà le proposte e successivamente la realizzazione sarà affidata tramite bando pubblico, assicurando trasparenza e partecipazione.

Un tassello della strategia di valorizzazione

Il progetto “Benvenuti a Rende” si integra con le altre iniziative già avviate dall’Amministrazione, come Rende Consulting, i tavoli tecnici settoriali e gli interventi di riqualificazione urbana. Costruire un’identità visiva condivisa significa non solo rafforzare la coesione interna, ma anche rendere la città più attrattiva per chi la vive, la attraversa o la sceglie come destinazione. Con questa iniziativa, Rende si propone di raccontarsi attraverso i suoi ingressi, trasformando l’arrivo in città in un’esperienza di accoglienza, innovazione e identità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Personale-Anas

Fuga di gas: chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica nel comune di Montebello

Calabria
MONTEBELLO JONICO (RC) - A causa di una fuga di gas è stata chiusa temporaneamente, ed in via precauzionale, la Strada Statale 106 "Jonica"...
auto della polizia_03

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare per una 40enne

Calabria
CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di...
Asili nido

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di Via Livatino e...

Area Urbana
COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Ospedale Annunziata Cosenza

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno restituito alla vita»

Area Urbana
COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del Pilerio, patrona della...

Area Urbana
COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37162Area Urbana22311Provincia19814Italia8013Sport3858Tirreno2922Università1454
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Personale-Anas
Calabria

Fuga di gas: chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica nel comune...

MONTEBELLO JONICO (RC) - A causa di una fuga di gas è stata chiusa temporaneamente, ed in via precauzionale, la Strada Statale 106 "Jonica"...
auto della polizia_03
Calabria

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare...

CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di...
Asili nido
Area Urbana

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di...

COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Ospedale Annunziata Cosenza
Area Urbana

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno...

COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...
Area Urbana

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del...

COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...
Polizia locale Reggio Calabria
Calabria

A bordo di un motociclo investe un ragazzo e fugge senza...

REGGIO CALABRIA - Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA