Beccato con marijuana e hashish nell’alloggio, denunciato studente Unical

RENDE (CS) – La Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, uno studente universitario per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. In particolare, a seguito di predisposto servizio finalizzato al contrasto ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale operante, coadiuvato da unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, ha eseguito dei controlli presso gli alloggi riservati agli studenti dell’Università della Calabria e, all’interno di uno di essi, è stata rinvenuta la citata sostanza stupefacente nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

- Pubblicità sky-