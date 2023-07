Beccato con hashish, marijuana e armi nel garage: arrestato 42enne di Cosenza

COSENZA – Nella giornata di ieri la polizia di Cosenza, diretta dal questore Michele Maria Spina, dal dirigente della mobile Gabriele Presti e dal sostituto commissario Francesco de Marco, ha eseguito diversi controlli in città, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, una persona F.G. è stata arrestata poiché trovata in possesso 25 chili di droga: di cui 23 di hashish e 2 di marijuana, nonchè di armi e munizioni fra cui un fucile di provenienza furtiva e una pistola con matricola abrasa con relativo munizionamento, illegalmente detenuti.

In particolare, nel centro della città bruzia, i poliziotti hanno notato il 42enne, a bordo di un motociclo, che scendeva dal veicolo ed apriva la saracinesca di un garage. L’uomo appena notata la presenza degli agenti, che si stavano avvicinando, ha tentato di richiudere velocemente il garage, ma è stato bloccato dai poliziotti che hanno proceduto alla perquisizione all’interno del garage. Una volta entrati, l’uomo ha consegnato spontaneamente un panetto di “hashish”.

Gli operatori, di conseguenza, hanno ispezionato il punto dove il giovane aveva prelevato l’oggetto, rinvenendo un contenitore in plastica di colore bianco, con all’interno decine di “panetti”, del peso complessivo di oltre 16 Kg di hashish. Il prosieguo della perquisizione dentro il garage ha permesso di rinvenire altro hashish, per un peso complessivo pari a 7 kg, ed inoltre è stata trovata anche marijuana per un peso complessivo pari a oltre 2 kg, un fucile semiautomatico, cal. 12, risultato provento di furto e corredato di munizionamento e una pistola semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa, e relativo caricatore contenente diverse cartucce. La perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire un altro bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Cosenza, su disposizione dell’A.G.