Batterio ‘killer’, avvocato Carratelli: «nessuna condanna definitiva per il dott. Bossio»

COSENZA – In riferimento all’articolo pubblicato da questa testata giornalistica dal titolo “Azienda ospedaliera di Cosenza condannata, batterio ‘killer’ isolato 35 volte in un anno“, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica avanzata dall’avvocato Nicola Carratelli, in merito alla posizione del dott. Marcello Bossio.

“Nell’interesse del mio assistito dr. Marcello Bossio segnalo quanto segue:

Nell’articolo oggi pubblicato, intitolato “Azienda ospedaliera di Cosenza condannata, batterio “killer” isolato 35 volte in un anno”, viene riportata notizia che il dr. Marcello Bossio sarebbe stato condannato in via definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 22 novembre 2022, per il decesso del sig. Cesare Ruffolo. In realtà, con la predetta sentenza la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza della Corte di Appello emessa in data 3/11/2021, che aveva assolto il dr. Marcello Bossio per non aver commesso il fatto, e, verificato il decorso dei termini massimi di prescrizione, ha in ogni caso dichiarato l’estinzione del reato. Soltanto ai fini civili, e quindi in relazione alla responsabilità civile, con la stessa sentenza la Corte di Cassazione ha rinviato gli atti al giudice civile, per un approfondimento della vicenda, ed il relativo giudizio è tuttora pendente. Dunque, nessuna condanna definitiva è stata mai emessa nei confronti del dr. Marcello Bossio, nè per la vicenda relativa al decesso del sig. Cesare Ruffolo, nè per qualsivoglia altra causa”.