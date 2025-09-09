HomeArea Urbana

Bando dirigenti Provincia di Cosenza, il Comitato Pa Calabria: “viola la legge, Succurro lo revochi”

Il bando della Provincia tutto riservato agli interni finisce sotto la lente dell’Anac. Il Comitato sollecita un intervento e chiede il rispetto del 50% di riserva previsto dalla normativa

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – A sollevare la polemica intorno al bando per dirigenti pubblicato dalla Provincia di Cosenza, è il Comitato Pa Calabria, secondo cui violerebbe apertamente il decreto legislativo 165/2001 riservando il 100% dei posti al personale interno. “Nonostante le continue sollecitazioni – scrive il Comitato – la presidente Rosaria Succurro non ha ancora revocato il bando, che andrebbe invece modificato per prevedere la riserva del 50% agli interni, come prevede la normativa vigente.”

Il Comitato annuncia di aver inoltrato una segnalazione all’ANAC chiedendo un intervento dell’autorità e si rivolge anche ai consiglieri provinciali d’opposizione, rei di non essere intervenuti su “un tema così delicato”. “Non interverremo più pubblicamente sulla vicenda – conclude il Comitato – fino a quando dalla Provincia non arriverà una risposta adeguata. Chiediamo però alla presidente Succurro, anche in qualità di candidata alle regionali, un atto di responsabilità istituzionale e politica”.

Nel frattempo, il Comitato invita i funzionari e le sigle sindacali legittimate a impugnare formalmente il bando, sottolineando anche “il silenzio preoccupante della segreteria generale, che dovrebbe vigilare sulla legittimità degli atti”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

consigliere mendicino luciano luciani Prefettura-di-Cosenza

“Ostacolato nello svolgimento del mio ruolo”: consigliere comunale di Mendicino scrive al Prefetto di...

Provincia
MENDICINO (CS) – Un grido d’allarme quello del consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani, che ha indirizzato una lunga e dettagliata lettera al Prefetto...
canadair incendio morano

Vasto incendio a Morano Calabro: in fumo quasi 30 ettari di bosco e macchia...

Provincia
MORANO CALABRO (CS) – Una giornata di fiamme e apprensione quella di ieri nel territorio comunale di Morano Calabro, dove un vasto incendio ha...
prof Franco Rubino Unical

Intelligenza Artificiale, prof. Rubino: «non sostituirà mai la mente e il cuore dei docenti»

Università
RENDE (CS) - "L'Intelligenza Artificiale è senza dubbio una delle più straordinarie innovazioni del nostro tempo e rappresenta un'opportunità che nessuna università può permettersi...
Unical Rettore Leone

Unical, venerdì l’inaugurazione del 54esimo anno accademico. Lectio magistralis di Orazio Attanasio

Università
RENDE - Tutto pronto per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico dell’Università della Calabria. La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso...
piantagione marijuana

Scoperta una vasta piantagione di marijuana, la raccolta avrebbe fruttato centinaia di migliaia di...

Calabria
PALMI (RC) - Una piantagione di canapa indiana nascosta tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino, è stata scoperta e distrutta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37272Area Urbana22386Provincia19871Italia8028Sport3864Tirreno2939Università1462
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

canadair incendio morano
Provincia

Vasto incendio a Morano Calabro: in fumo quasi 30 ettari di...

MORANO CALABRO (CS) – Una giornata di fiamme e apprensione quella di ieri nel territorio comunale di Morano Calabro, dove un vasto incendio ha...
prof Franco Rubino Unical
Università

Intelligenza Artificiale, prof. Rubino: «non sostituirà mai la mente e il...

RENDE (CS) - "L'Intelligenza Artificiale è senza dubbio una delle più straordinarie innovazioni del nostro tempo e rappresenta un'opportunità che nessuna università può permettersi...
piantagione marijuana
Calabria

Scoperta una vasta piantagione di marijuana, la raccolta avrebbe fruttato centinaia...

PALMI (RC) - Una piantagione di canapa indiana nascosta tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino, è stata scoperta e distrutta...
Chiara Giordano e Raphael Gualazzi
Calabria

Armonie d’Arte a settembre: tre weekend di musica e teatro tra...

COSENZA - Tre weekend per tre importanti progetti speciali di musica e di teatro, tra Cosenza, Borgia e Soverato. Si comincia il 12, 13 e...
Provincia

Castiglione Cosentino, torna la rassegna culturale “Parole sott’olio” – PROGRAMMA

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) - Torna con la sua XVIII edizione la rassegna culturale “Parole sott’olio”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione calabrese. Un...
manicure e nails
Italia

Manicure e Nails: rischi per la salute e divieti, attenzione ai...

ROMA - Importante novità nel settore nail con il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging 1272/2008) dell'Unione Europea, che ha imposto lo stop per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA