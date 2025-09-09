Bando dirigenti Provincia di Cosenza, il Comitato Pa Calabria: “viola la legge, Succurro lo revochi”

COSENZA – A sollevare la polemica intorno al bando per dirigenti pubblicato dalla Provincia di Cosenza, è il Comitato Pa Calabria, secondo cui violerebbe apertamente il decreto legislativo 165/2001 riservando il 100% dei posti al personale interno. “Nonostante le continue sollecitazioni – scrive il Comitato – la presidente Rosaria Succurro non ha ancora revocato il bando, che andrebbe invece modificato per prevedere la riserva del 50% agli interni, come prevede la normativa vigente.”
Il Comitato annuncia di aver inoltrato una segnalazione all’ANAC chiedendo un intervento dell’autorità e si rivolge anche ai consiglieri provinciali d’opposizione, rei di non essere intervenuti su “un tema così delicato”. “Non interverremo più pubblicamente sulla vicenda – conclude il Comitato – fino a quando dalla Provincia non arriverà una risposta adeguata. Chiediamo però alla presidente Succurro, anche in qualità di candidata alle regionali, un atto di responsabilità istituzionale e politica”.
Nel frattempo, il Comitato invita i funzionari e le sigle sindacali legittimate a impugnare formalmente il bando, sottolineando anche “il silenzio preoccupante della segreteria generale, che dovrebbe vigilare sulla legittimità degli atti”.