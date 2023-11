‘Banda della Merceds Bianca’, Spoto: ‘stiamo indagando ma è importante denunciare e segnalare”

COSENZA – Ormai è più di una settimana che non curanti dei sistemi di videosorveglianza entrano negli appartamenti per svaligiarli. Stiamo parlando dei ladri, quattro per l’esattezza e di nazionalità rumena, meglio conosciuti come quelli della “Merceds Bianca” che stanno terrorizzando i residenti di Montalto Uffugo e della zona industriale di Zumpano. Il loro modus operandi è sempre lo stesso, prima di entrare in azione, attraverso una serie di escamotage, si accertano se l’appartamento da svuotare in quel momento è libero o meno e via.

Arrivano con un’auto, molto presumibilmente rubata, perché sino ad oggi, nei vari furti messi a segno, sono state utilizzate sempre delle auto diverse e di grossa cilindrata, incappucciati per evitare naturalmente che i loro volti possano esser ripresi dai sistemi di video sorveglianza. Su questi fatti stanno indagando i carabinieri e a tal proposito, il comandante provinciale di Cosenza, il colonnello Agatino Spoto ha invitato a segnalare o a denunciare il tutto al 112, cosa fondamentale, e magari aggiungiamo noi non limitarsi a postare solo sui social le immagini del momento in cui i quattro ladri entrano in azione.