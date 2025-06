Bancarotta fraudolenta, Mario Occhiuto condannato anche in appello per il fallimento della “Ofin Srl”

- Advertisement -

COSENZA – A maggio del 2023 il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’ex sindaco di Cosenza e attuale Senatore Mario Occhiuto a 3 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della società di progettazione “Ofin Srl”, dichiarata insolvente nel 2014. Occhiuto era stato amministratore della società fino al 2011.

Secondo l’accusa, durante la gestione di Occhiuto, la “Ofin Srl” (società poi fallita) avrebbe distratto circa 3 milioni di euro, trasferiti a favore di altre società riconducibili all’ex sindaco per operazioni destinate a fini personali. Inoltre, secondo l’accusa, in concorso con la sorella Annunziata già condannata in primo e secondo grado in abbreviato a un anno e quattro mesi, Occhiuto avrebbe distratto la somma di ulteriori 117mila euro, sempre a fini personali.

Le somme sarebbero state utilizzate per l’acquisto di appartamenti e magazzini. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Cosenza, portarono al rinvio a giudizio di Occhiuto nel 2019. Lo stesso senatore aveva definito la condanna “inaspettata e imprevedibile” annunciando l’intenzione di ricorrere in appello, negando di aver distratto o utilizzato le somme per fini personali, ma di averle sempre «investite in attività imprenditoriali». La Corte D’appello nei giorni scorsi ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi inflitta in primo grado.