COSENZA – E’ stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello pediatrico il bambino rimasto ferito ieri in località Sant’Irene a Corigliano Rossano con una fiocina di un fucile subacqueo. Trasferito all’ospedale di Cosenza è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo che la fiocina si era conficcata nella pancia. Le sue condizioni sono in via di miglioramento e su quanto accaduto proseguono le indagini della Polizia.

