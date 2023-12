Bambini senza sbarre, a Cosenza la raccolta giochi per i figli dei detenuti

COSENZA – Lo Spazio Giallo è un luogo fisico e relazionale, creato da Bambinisenzasbarre dentro il carcere, dove è possibile per il bambino prepararsi all’incontro con il genitore detenuto, momento fondamentale per mantenere il legame affettivo.

Lo Spazio Giallo nasce nel 2007 dall’esperienza di Bambinisenzasbarre nel carcere di San Vittore, oggi fa parte di un Sistema di Accoglienza che è diventato modello e si è esteso su tutto il territorio nazionale diventando punto di riferimento per la cura delle relazioni familiari in detenzione con al centro i diritti del bambino.

Il “Regalo sospeso” si fa attraverso una donazione a Bambinisenzasbarre collegandosi alla pagina dedicata alla Campagna di Natale (>QUI<). A questa pagina ci si può collegare anche inquadrando il QR Code (riprodotto qui a lato). Bambinisenzasbarre sceglierà e consegnerà i giochi ai bambini presenti nello Spazio Giallo.

La Staffetta di Raccolta Regali in Piazza

Oltre ai “regali sospesi” Bambinisenzasbarre organizza una staffetta simbolica degli Spazi Gialli distribuiti su tutto il territorio italiano con data e ora di raccolta giochi per i bambini che li frequentano. L’evento rientra nell’ambito della consueta Campagna di Sensibilizzazione di Natale e ha come ha come obiettivo sensibilizzare sul tema della genitorialità in carcere e comunicare la presenza della rete degli Spazi Gialli, creati nelle carceri italiane con il Progetto Nazionale “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie-Applicazione della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Di seguito calendario indirizzi e orari dei punti di Raccolta:

17-12-2023 — Cosenza – 09:00/13:00 — 16:00/19:30 — Libreria per bambini “Raccontami”, viale P. Borsellino 16-18 (di fronte scuole primarie di Via Negroni) – Cosenza

L’iniziativa di Bambinisenzasbarre, parte della Campagna di sensibilizzazione di Natale, prevede la messa in onda di uno spot sullo Spazio Giallo, che sarà trasmesso sulle reti nazionali La7 (10 -> 23 dic.), Sky (10 -> 26 dic.) e Mediaset (24 -> 30 dic.).

Associazione Bambini senza sbarre Ets

L’Associazione da 20 anni difende i diritti dei bambini, è impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Bambinisenzasbarre è attiva in rete sul territorio nazionale col suo “Sistema spazio Giallo” (>QUI<) operativo dentro e fuori dalle carceri. Opera direttamente in Lombardia (Milano, Bergamo, Lodi, Voghera, Vigevano, Pavia), in Toscana, Campania e Calabria e supervisiona le attività dei partner in rete a Brescia, Varese, in Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti

Firmata il 21 marzo 2014 dal Ministero della Giustizia, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dalla Presidente di Bambinisenzasbarre, rinnovata nel 2016, 2018 e nel dicembre 2021, in 8 articoli trasforma i bisogni dei bambini in diritti e raccomanda che siano presenti degli spazi dedicati ai bambini che vanno a trovare il genitore detenuto e altre contestuali raccomandazioni e linee guida (>QUI<).

La Carta è in continuità con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20.11.1989), attuando in particolare gli artt. 3, 9, 12.

A rafforzare l’impatto della Carta – e del ruolo dell’Associazione a livello italiano ed europeo – si è anche imposta la Raccomandazione CM/Rec(2018)5, adottata ad aprile 2018 dal Consiglio d’Europa e rivolta al Comitato dei Ministri dei 46 stati membri. La Raccomandazione ha assunto come modello la Carta italiana per preservare i diritti e gli interessi dei bambini e ragazzi figli di detenuti, indicando Bambinisenzasbarre come ispiratore (>QUI<).