Avis Comunale Cosenza, domenica di donazione in piazza Loreto

COSENZA – Esistono tanti buoni motivi per donare il sangue. Innanzitutto per salvare una vita, e ancora per garantire l’autosufficienza e tenere sotto controllo il proprio stato di salute. L’Avis Comunale Cosenza OdV – Associazione volontari italiani sangue – ha promosso per domenica 14 maggio, dalle 7.30 alle 11.30 una giornata di donazione che si terrà nel cuore della città, a piazza Loreto.

Per maggiori informazioni, per un consulto o per prenotare la propria donazione, è possibile contattare il numero 0984/21938 oppure su WhatsApp al 3427064921. Ad ogni donatore saranno eseguite le analisi previste dalla legge 107/90 a tutela della salute e verrà richiamato per ulteriori controlli se qualche esame dovesse risultare patologico.