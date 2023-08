Autostazione di Cosenza, Brutia Commercianti: «la delinquenza non va in ferie»

COSENZA – Ancora una volta Brutia Commercianti, associazione che riunisce le attività dell’area delle autolinee di Cosenza, torna sul tema dell’autostazione: «la delinquenza sembra non vada in ferie – sottolinea il presidente Luigi Mastrandrea – e infatti gli atti criminosi si succedono ancora innumerevoli in quest’area».

«Ora anche la DDA di Catanzaro entra in gioco scoprendo un ingente spaccio di stupefacenti, che già comunque avevamo denunciato da tempo. Penso che questa – spiega Mastrandrea – sia un po’ una sconfitta soprattutto per l’amministrazione comunale, il Prefetto e il Questore di Cosenza».

«Questa è la la chiara dimostrazione che le loro iniziative, se di queste possiamo parlare, non hanno ottenuto risultati. Ma è anche un fallimento da parte delle Ferrovie della Calabria che, da anni ormai, non fanno assolutamente nulla perché questa situazione possa cambiare. La sicurezza infatti, è anche dipendente da un sistema di videosorveglianza e da un sistema illuminazione soddisfacenti; cose che mancano completamente all’autostazione di Cosenza».

«Le promesse da parte di chi di dovere sono ormai poco credibili, dopo anni di incuria e abbandono. Ribadisco ancora una volta che, come associazione Brutia Commercianti da tempo denunciamo questo stato di cose. Mettiamo mano subito, per lo meno, all’illuminazione e al sistema di videosorveglianza. Siamo prossimi a una nuova stagione scolastica, cerchiamo di prevenire anziché poi cercare inutilmente di curare. Ancora una volta chiediamo un incontro con il sindaco, il prefetto e il questore».