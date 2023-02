Autostazione Cosenza, nuovo appello dei commercianti: istituire poliziotti di quartiere

pubblicità

COSENZA – “In riferimento alle ultime dichiarazioni del prefetto, secondo il quale, il degrado che riguarda l’autostazione influisce negativamente sulla sicurezza della stessa, penso veramente che non si sia fatta, con questo, la scoperta dell’acqua calda”. Sono le parole del presidente dell’Associazione Brutia Commercianti, Luigi Mastrandrea che, insieme al sindacato Confail Faisa, da anni denuncia le condizioni in cui versa l’area dell’autostazione.

“Circa tre anni fa, l’allora facente funzione per le ferrovie della Calabria, dottor Vercillo, in un vertice al comune, da noi fortemente voluto, dichiarò che avrebbe, di lì a poco, risolto il problema ristabilendo quelle che sono le condizioni essenziali per la sicurezza. Questo purtroppo non avvenne”.

“È chiaro infatti che, la mancanza di qualsiasi tipo di manutenzione, la mancanza di un adeguato impianto di illuminazione, la mancanza di un funzionante impianto di video sorveglianza, sono alla base del degrado e della insicurezza di quest’area. Abbiamo più volte offerto la nostra collaborazione, visto che da decenni viviamo questa problematiche, ma prendiamo atto che questa non è stata assolutamente stata presa in considerazione”.

“Dobbiamo comunque evidenziare – prosegue Mastrandrea – che, circa la volontà dislocare i pullman in di in altro luogo, questo servirebbe semplicemente ad aumentare il traffico,lo smog e i tempi di attesa per i passeggeri. La sinergia che il prefetto, l’amministrazione comunale e le Ferrovie della Calabria devono mettere in atto è senz’altro importantissima, ma tenendo presente quelle che sono le reali problematiche. Il dispiegamento di forze di questi giorni, non fa altro che danneggiare coloro i quali vivono e lavorano in quest’area. La gente deve poter frequentare questo sito in tutta sicurezza e in tutta tranquillità, solo un continuo servizio di vigilanza all’interno del sito può assicurare questo. Da tempo chiediamo di istituire due poliziotti di quartiere e lo facciamo ancora una volta”.