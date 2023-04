Autorizzazione degli scarichi a Rende: «situazione molto complessa, faremo ordine»

RENDE (CS) – Non si ferma l’attività del catasto degli scarichi per la “Gestione tecnica, operativa ed amministrativa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di Depurazione sito in c.da Coda di Volpe del comune di Rende, nonché delle reti di collettamento consortile e opere annesse”.

Su indirizzo del Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata, il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Oreste Citrea, ha richiesto la produzione della documentazione relativa allo scarico in pubblica fognatura a numerose aziende e in questi giorni sta pervenendo una numerosa documentazione amministrativa presso gli uffici del Consorzio Valle Crati che i dipendenti preposti stanno analizzando.

“La nostra attività continua, questo però non basta, è stata istituita una task force apposita per il controllo delle autorizzazioni amministrative allo scarico. Abbiamo trovato una situazione molto complessa, – conclude Granata – il nostro compito sarà quello di mettere ordine ad un sistema confuso e disordinato”.