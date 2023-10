Autonomia a rischio: scatta la protesta del Liceo ‘Fermi’ a Cosenza

COSENZA – Studenti in fermento a Cosenza: sono quelli del Liceo Scientifico “Fermi” che protestano per le conseguenze del dimensionamento scolastico, che prevede la perdita dell’autonomia degli istituti con meno di 900 allievi.

Il “Fermi”, che attualmente conta poco più di 650 studenti, è fra gli istituti a rischio. Studenti, genitori e docenti, però, non ci stanno. Il numero, in realtà, è sceso da qualche anno a causa della chiusura di un plesso. Le iscrizioni, quindi, sono diminuite, ma solo per questo problema, tanto è vero che sono già in crescita e già dal prossimo anno scolastico è previsto un aumento del numero generale di oltre 150 unità, considerando chi andrà via dopo il diploma e chi, invece, inizierà il percorso di studi.

Si chiede, quindi, un intervento per tutelare quello che viene definito un pezzo di storia della città di Cosenza ed un istituto che può vantare un’offerta formativa di primo piano. In particolare l’indirizzo internazionale, autentico fiore all’occhiello dell’istituto cosentino.