Automobilisti indisciplinati, torna a Cosenza lo ‘street control’ fermo da anni

COSENZA – Il Comando della Polizia Municipale ha deciso di ripristinare, dopo un periodo di lunga inattività, il sistema di “Street control”, la suite di applicazioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale della città di Cosenza, che consente di svolgere in piena mobilità una serie di attività di controllo sul territorio e di trasferire le informazioni ad un sistema centralizzato attraverso una rete locale o geografica.

Il sistema era stato accantonato ed ora, su impulso dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, il Comandante della Polizia Municipale Gianpiero Scaramuzzo ha disposto che già da domani lo street control sarà nuovamente operativo su alcune delle pattuglie in servizio in città. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dell’attività finalizzata ad intensificare e rendere più serrati i controlli nei confronti degli automobilisti indisciplinati che sono soliti parcheggiare in doppia fila e fuori dagli spazi consentiti.

Più nello specifico, il sistema di street control consente di svolgere tutta una serie di funzionalità operative per la gestione dell’iter dell’attività sanzionatoria relativa al Codice della Strada e ad altre violazioni, in piena mobilità, attraverso la compilazione guidata dell’avviso o del verbale e l’accesso a banche dati. Inoltre, rappresenta un validissimo strumento per il supporto telematico del servizio di monitoraggio del territorio urbano svolto dalla Polizia Locale. Uno strumento particolarmente efficace per controllare in tempo reale il territorio e quindi il traffico, e per sanzionare, nello specifico, le violazioni commesse dagli automobilisti che sostano in doppia o tripla fila o che occupano spazi non consentiti.

Sarà, in altri termini, un vero e proprio ufficio mobile in grado di collegarsi in tempo reale con la centrale operativa alla quale potrà trasferire informazioni in diretta, con un’ottimizzazione, in termini di efficienza e di efficacia, dei servizi che vedono quotidianamente impegnati gli appartenenti al corpo dei vigili urbani.

Contestualmente, prosegue l’attività relativa alla istituzione dei posti di blocco da parte della Sezione Infortunistica Stradale e della Sezione Viabilità. Gli ultimi controlli sono stati effettuati in viale degli Alimena. I presìdi istituiti dalla Polizia Locale hanno consentito di elevare contravvenzioni per alcune violazioni al codice della strada.