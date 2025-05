Auto si schianta contro il guardrail sulla statale 107 a Rende: sul posto 118 e polizia

- Advertisement -

RENDE (CS) – Paura sulla Statale 107 Silana-Crotonese per un incidente avvenuto contrada Cutura di Rende, all’altezza della sala ricevimenti Olimpo, dove un’auto modello Citroën si è schiantata violentemente contro il guardrail. Il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione Paola, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la barriera metallica di protezione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, particolarmente rallentato a causa dell’impatto