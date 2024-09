Auto contromano sull’A2 da Cosenza a Torano: feriti due conducenti, uno è grave

COSENZA – Incidente stradale a causa di un’auto contromano sull’autostrada già segnalata questa mattina dalla nostra redazione. Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è impegnata dalle ore 10.00 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud, in prossimità dello svincolo per Torano Castello per un violento scontro frontale tra una Volkswagen Polo ed una Ford Fiesta. Quest’ultima, dalle prime informazioni ricevute, ha imboccato l’autostrada contromano a Cosenza Nord. Feriti i due conducenti. Il più grave, l’83enne alla guida della Fiesta, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Ambedue i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento all’ospedale di Cosenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Ulteriori accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Attualmente il transito nel tratto interessato dal sinistro, su unica corsia. Disagi per la viabilità.