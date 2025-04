Autismo, da Cosenza l’assessore Sconosciuto chiede alla Regione il rimborso per le terapie ABA

- Advertisement -

COSENZA – “La Regione Calabria garantisca il rimborso dei costi per i trattamenti della terapia ABA (Analisi applicata del comportamento)”. Il monito accorato arriva dall’Assessore del Comune di Cosenza, Pasquale Sconosciuto che si è fatto portavoce delle esigenze di tante famiglie cosentine che vivono quotidianamente il disagio e la difficoltà connessi al doversi prendere cura di un familiare affetto da disturbi dello spettro autistico.

“Il Consiglio di Stato – sottolinea Pasquale Sconosciuto – con la sentenza n.8708/2023, ha stabilito che la terapia ABA rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) riconoscendo la piena esigibilità del trattamento Aba a carico del Servizio sanitario nazionale, precisando, inoltre, che l’assistenza socio-sanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) definiti dagli articoli 25, 32 e 60 del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 12 gennaio 2017. Nel quadro di tale assistenza socio-sanitaria ricompresa nei LEA – rimarca Sconosciuto – vanno, dunque, certamente annoverati i trattamenti cognitivo-comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione, che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.

Già da diverso tempo il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie nelle strutture che utilizzano il metodo Aba – ha sottolineato ancora l’Assessore Pasquale Sconosciuto – viene riconosciuto dalla Regione Toscana, la cui condotta è in linea con il pronunciamento del Consiglio di Stato, meritando il nostro apprezzamento. Riteniamo, pertanto, che la Calabria debba recuperare questi anni di ritardo e per questa ragione – conclude Sconosciuto – chiedo al Presidente della Regione Occhiuto e alla sua giunta di assicurare, ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con disturbi dello spettro autistico, un progetto di vita globale intervenendo prima possibile su una questione molto sentita e di grande importanza per le famiglie”.