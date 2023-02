ATS Cosenza, alloggi a persone con disabilità. Obiettivo autonomia e coesione

COSENZA – Rendere le persone con disabilità quanto più indipendenti possibile e coinvolgerli in percorsi di autonomia ed empowerment, in un obiettivo di

deistituzionalizzazione e di accrescimento della propria autonomia e inclusione. Questo, in sintesi, l’avviso pubblico (SCARICA E LEGGI QUI) con la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di Cosenza e finalizzata alla formazione di un elenco aperto per la messa in disponibilità di alloggi e/o strutture in grado di offrire sistemazioni a persone in condizioni di disabilità.

L’ATS n. 1 Cosenza intende così verificare la possibilità di reperire alloggi nell’ottica di adempiere all’ Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Next Generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, che mira ad aumentare l’autonomia delle persone disabili e ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.

L’avviso pubblico è finalizzato ad acquisire la disponibilità di unità abitative da destinare temporaneamente, per un periodo minimo di anni 3 (tre), alla realizzazione dei progetti di autonomia, ubicati all’interno del territorio dell’ambito di Cosenza (Comuni: Aprigliano, Cosenza, Casali del Manco, Carolei, Celico, Cerisano, Domanico, Dipignano, Mendicino, Lappano, Pietrafitta, Spezzano della Sila, Rovito, Zumpano) da parte di o Enti del Terzo Settore, Fondazioni Enti Religiosi, ed altri Enti/Istituzioni o Enti che amministrano l’edilizia residenziale pubblica o Comuni afferenti all’Ambito o Settore Privato. con apertura termini con Det. n. 2230 del 16/12/2022. Persone che potranno usufruire di un alloggiativo procurato (co-abitazione solidale, gruppi appartamento, ecc.), con la messa in atto di azioni di accompagnamento all’abitare e di mediazione sociale, da parte di un’equipe tecnico professionale.

I destinatari degli alloggi sono cittadini residenti nei comuni afferenti all’ATS Cosenza, che vivono in condizioni di disabilità coinvolti in percorsi di autonomia ed empowerment, in un obiettivo di deistituzionalizzazione e di accrescimento della propria autonomia. Il numero massimo di beneficiari individuato dalla progettazione è di n. 12 destinatari.

Il progetto prevede la realizzazione di gruppi appartamento organizzati in modalità di co-housing per la realizzazione di percorsi di autonomia ed empowerment e di de-istituzionalizzazione con relativo

allontanamento dal proprio nucleo familiare. Si privilegeranno le abitazioni nelle quali sarà possibile favorire condizioni di vita in cohousing, in equilibrio tra l’autonomia della casa privata e la socialità degli

spazi comuni, all’interno di luoghi co-progettati da e con le persone che li abiteranno. Gli immobili dovranno essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del concorrente al momento della

partecipazione al presente avviso, e presentare le seguenti caratteristiche minime:

∙ Ubicazione degli immobili all’interno del distretto dell’ATS n. 1 Cosenza (Comuni: Aprigliano, Cosenza, Casali del Manco, Carolei, Celico, Cerisano, Domanico, Dipignano, Mendicino, Lappano, Pietrafitta, Spezzano della Sila, Rovito, Zumpano.)

∙ Superficie utile abitabile, come definita dall’art.6 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 05/08/1994

∙ Immediata disponibilità dell’alloggio che deve risultare non occupato e non locato;

∙ Categorie catastali A/2 , A/3, A/4, A/6, A/7

∙ Gli immobili o lo stabile di cui fanno parte, dovranno essere corredati dell’apposito attestato di prestazione energetica (APE)

∙ Conformità alla normativa edilizia-urbanistica vigente

∙ Dotazione di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, termico e di riscaldamento), rispondenti alle vigenti prescrizioni normative

∙ Buono stato di conservazione e manutenzione, tale da non richiedere opere di manutenzione straordinaria ostative all’immediato utilizzo

∙ Numero minimo di 6 posti letto a disposizione per ogni immobile

∙ Servizi igienici provvisti di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o vasca;

∙ Presenza di spazio cucina (anche in comune tra unità abitative adiacenti come per le condizioni di cohousing) con una dotazione minima di frigorifero, lavello e piano cottura (preferibilmente con induzione elettromagnetica o gas)

∙ Dotazione minima di elementi di arredo per garantire una pronta accoglienza dei beneficiari e immediata utilizzabilità degli alloggi; Il referente progettuale della sezione immobili si riserva di fare verifiche e controlli sia prima della stipula delle convenzioni che successivamente e di escludere dagli elenchi eventuali immobili non ritenuti idonei.