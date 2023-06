Associazione Italiana Coltivatori di Cosenza, Elisabetta Santoianni è il nuovo presidente

COSENZA – L’Associazione Italiana Coltivatori di Cosenza ha scelto il nuovo presidente provinciale. E’ Elisabetta Santoianni, eletta dall’assemblea dei soci riuniti presso la sede di Cosenza nel corso del momento propedeutico al decimo congresso nazionale che si celebrerà a Roma il 22 e 23 giugno. Insieme alla Santoianni nel consiglio direttivo siederanno Eliana Bruno, Fabio Di Maio, Mariangelina Russo, Ernesto Conforti e Irene Straticò.

La volontà della neo eletta presidente è quello di valorizzare sempre più e meglio l’esperienza agricola nella provincia di Cosenza e per questo ha voluto all’interno dell’organismo di rappresentanza degli agricoltori figure legate al mondo agricolo e produttivo che «ben conoscono le problematiche del comparto e mi aiuteranno ad affrontare al meglio le sfide di cambiamento che l’agricoltura sta affrontando in questa fase post pandemica».

Ma grande attenzione la Santoianni vorrà darlo al ruolo delle donne in agricoltura: «l’esperienza femminile, soprattutto al Sud – ha dichiarato – è stata di grande importanza perchè ha saputo coniugare salvaguardia della biodoversità con innovazione e capacità imprenditoriale straordinaria. In più oltre alla manodopera femminile da sempre presente nel comparto agricolo della Calabria, tante sono le giovani donne che mutuando l’esperienza delle proprie famiglie hanno scelto di restare e fare impresa, partendo dalla terra, nel rispetto della tradizione».

La neo presidente e la sua squadra hanno voglia di fare bene per dare voce e rappresentanza ad uno dei «comparti di sviluppo strategici per la nostra regione e per la provincia di Cosenza in particolare. Tante imprese si stanno affermando sui mercati nazionali ed internazionale portando avanti tutela del territorio, produzioni di qualità, sviluppo e turismo sostenibile. A loro abbiamo il dovere di dare tanto innescando tutti quei processi utili al rafforamento di un settore in grande espansione, ma anche con tante urgenze da risolvere».

L’attività dell’Aic Cosenza sarà anche quella di valorizzare in ogni contesto i prodotti delle aziende associate collaborando attivamente con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, per creare momenti e occasioni di promozione della produzione regionale.