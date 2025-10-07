HomeArea Urbana

Asp di Cosenza, parte la campagna antinfluenzale e contro il Virus Sinciziale: a chi è rivolta

Già attiva l’immunizzazione contro il virus sinciziale (RSV) nei neonati e nei bambini fino a 6 mesi. Priorità per soggetti fragili, over 60, bambini e operatori sanitari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, annuncia l’avvio delle campagne di immunizzazione stagionale contro l’influenza e contro il Virus Sinciziale (RSV). L’avvio della campagna antinfluenzale, è previsto a partire dal 13 ottobre prossimo.

La vaccinazione è prioritaria per i soggetti ad alto rischio di complicanze. Le categorie a cui la vaccinazione è fortemente raccomandata, includono:

– Persone di età pari o superiore a 60 anni
– Donne in gravidanza o nel periodo “post-partum”
– Soggetti tra i 7 ed i 60 anni, affetti da patologie croniche
– Bambini sani tra i 6 mesi ed i 14 anni
– Personale Sanitario ed addetto ai servizi pubblici essenziali.

E’ raccomandata la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con i vaccini anti-Covid, anti-pneumococco e anti-Herpes Zoster, in particolare per i soggetti fragili. Si potrà ricevere la vaccinazione, presso i MMG (medici di famiglia) oppure presso i Centri Vaccinali di riferimento.

La campagna anti RSV

E’ già attiva e prevede la somministrazione dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab. L’immunizzazione è destinata ai bambini, con una singola dose intramuscolare (50 mg oppure 100mg a seconda del peso). I neonati tra il 1° ottobre 2025 ed il 31 marzo 2026 riceveranno il farmaco al punto nascita, prima della dimissione. I bambini nati tra il 1° Aprile ed il 30 Settembre 2025 saranno gestiti dal proprio pediatra di libera scelta oppure dal Centro Vaccinale di riferimento. La somministrazione potrà avvenire anche in concomitanza con le altre vaccinazioni previste per l’infanzia.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

sagra vino donnici

Pronti a brindare alla 43ª Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: tre giorni...

Area Urbana
COSENZA - Donnici Inferiore si prepara ad accogliere la 43ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino, in programma dal 10 al 12 ottobre...
Tribunale-di-Cosenza - Mario Molinari

Morte Ilaria Mirabelli, la difesa di Mario Molinari chiede di depositare elettroferogrammi

Area Urbana
COSENZA - Un pranzo estivo in Sila trasformato in tragedia. Ilaria Mirabelli viaggiava in auto con Mario Molinari quando, il 25 agosto 2024, ha...
carabinieri cassano ionio

Evaso durante un’udienza: arrestato a Cassano Celestino Abbruzzese, capostipite della cosca della Sibaritide

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri hanno arrestato Celestino Abbruzzese, 78 anni, considerato il capostipite ed elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli...

Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste in provincia di...

Provincia
COSENZA - Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è...
polizia

Colpi d’arma da fuoco contro un carrozziere sessantenne, indagini in corso

Calabria
REGGIO CALABRIA - Agguato a colpi di pistola  questa mattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Bullace,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37594Area Urbana22687Provincia19983Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

carabinieri cassano ionio
Ionio

Evaso durante un’udienza: arrestato a Cassano Celestino Abbruzzese, capostipite della cosca...

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri hanno arrestato Celestino Abbruzzese, 78 anni, considerato il capostipite ed elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli...
polizia
Calabria

Colpi d’arma da fuoco contro un carrozziere sessantenne, indagini in corso

REGGIO CALABRIA - Agguato a colpi di pistola  questa mattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Bullace,...
Francesco De Cicco
Area Urbana

Francesco De Cicco, l’assessore “operaio” di Cosenza: con la sua “politica...

COSENZA - Francesco De Cicco raccoglie 6.076 voti e la sua forza elettorale è certamente quella di essere uno degli amministratori più attivi della...
Aula consiglio regionale
Calabria

Riconferme, esclusioni e ritorni: chi sono i nuovi consiglieri regionali della...

REGGIO CALABRIA – Tra conferme, sorprese e grandi esclusi prende forma il nuovo Consiglio regionale della Calabria, a seguito dello scrutinio dopo la tornata...
cocaina cosenza guardia finanza
Provincia

Fermato sul tratto cosentino dell’A2 con 200 grammi di cocaina nell’auto,...

COSENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno arrestato un soggetto di nazionalità italiana con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ed...
Tribunale aula tribunale
Calabria

Omicidio Chimirri a Crotone, la Cassazione rimette alla Consulta il diritto...

CROTONE - Il caso trae origine dal procedimento sull'omicidio di Francesco Chimirri, avvenuto a Crotone il 3 ottobre del 2024. La Prima Sezione penale...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA