Asp di Cosenza, parte la campagna antinfluenzale e contro il Virus Sinciziale: a chi è rivolta

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, annuncia l’avvio delle campagne di immunizzazione stagionale contro l’influenza e contro il Virus Sinciziale (RSV). L’avvio della campagna antinfluenzale, è previsto a partire dal 13 ottobre prossimo.

La vaccinazione è prioritaria per i soggetti ad alto rischio di complicanze. Le categorie a cui la vaccinazione è fortemente raccomandata, includono:

– Persone di età pari o superiore a 60 anni

– Donne in gravidanza o nel periodo “post-partum”

– Soggetti tra i 7 ed i 60 anni, affetti da patologie croniche

– Bambini sani tra i 6 mesi ed i 14 anni

– Personale Sanitario ed addetto ai servizi pubblici essenziali.

E’ raccomandata la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con i vaccini anti-Covid, anti-pneumococco e anti-Herpes Zoster, in particolare per i soggetti fragili. Si potrà ricevere la vaccinazione, presso i MMG (medici di famiglia) oppure presso i Centri Vaccinali di riferimento.

La campagna anti RSV

E’ già attiva e prevede la somministrazione dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab. L’immunizzazione è destinata ai bambini, con una singola dose intramuscolare (50 mg oppure 100mg a seconda del peso). I neonati tra il 1° ottobre 2025 ed il 31 marzo 2026 riceveranno il farmaco al punto nascita, prima della dimissione. I bambini nati tra il 1° Aprile ed il 30 Settembre 2025 saranno gestiti dal proprio pediatra di libera scelta oppure dal Centro Vaccinale di riferimento. La somministrazione potrà avvenire anche in concomitanza con le altre vaccinazioni previste per l’infanzia.