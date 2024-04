COSENZA – Con apposita delibera, l’Asp di Cosenza ha predisposto il Piano di Fabbisogno e quello Assunzionale 2024 con un costo stimato di circa 280 milioni di euro. Soprattutto nella realizzazione del Piano di fabbisogno, si è tenuto conto dell’attuale organizzazione sanitaria offerta, della produzione 2023, del tempo di lavoro con rispetto dell’orario e della turnistica. A questo si è giunti attraverso una serie di riunioni tecniche ed in continuità con il precedente Piano, con specifico riferimento alle strutture ospedaliere, alle zone di maggiore sofferenza di organico e da cui sono scaturite precise indicazioni per la determinazione del fabbisogno personale al fine di garantire tutte le attività di assistenza ed il pieno utilizzo delle attrezzature e delle tecnologie.

Per questo motivo si è deciso di attribuire il personale anche alle strutture non ancora attive o in fase di attivazione. Per i presidi di Praia a Mare e Trebisacce, si legge nella delibera, “è stata preista la dotazione organizza stabilità rispettivamente dal provvedimento del Commissario Sciabica ed dal verbale ad acta di deliberazione del 2021. In totale, a fronte di un fabbisogno stimato di 790 tra unità dirigenziale medico e non medico, la dotazione potenziale del 2024 (tra dirigenti medici e non) è di 569 tra nuovi assunti, assunzioni al netto del turn-over, assunzioni previste dal piano di sviluppo e stabilizzazioni. Dunque una carenza di personale pari a 221.

Piano di fabbisogno nei vari Spoke e presidi ospedalieri

Intanto, per le UUOOCC di Chirurgia Generale dei tre Spoke e dei presidi ospedalieri di Praia a Mare e Trebisacce è stata prevista la guardia medica divisionale, perché non può essere garantita la guardia medica per area omogenea, anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico.

Day Hospital negli Ospedali di Acri e San Giovanni in Fiore

In questi due presiti sanitari, dove i Day hospital multidisciplinari non sono mai stati attivati, è previsto un organico minimo per la gestione delle attività in Day Surgery (regime di ricovero che non prevede pernottamenti) e Week Surgery (prevede un ricovero di non più di 5 giorni), con possibilità di appoggio nei letti di medicina per i casi non dimissibili in giornata; per il restante orario è stata prevista la copertura dei turni in pronta disponibilità con dotazione minima dell’equipe chirurgica itinerante

I laboratori di Analisi nei 5 presidi dei 3 Spoke

Per i laboratori di analisi si è tenuto contro dell’attuale assetto organizzativo che prevede un laboratorio in ciascuno dei 5 presidi facenti parte dei 3 Spoke (Dea di 1 livello), con necessità di garantire la guardia medica attiva (richiede almeno 18 tecnici per struttura) nei presidi di Paola, Rossano e Castrovillari e reperibilità nei presidi di Cetraro e Corigliano (richiede almeno 10 tecnici per struttura). Nel presidio di Rossano è inoltre in funzione il servizio di virologia Covid dedicato e istituito nel 2020, che necessita di almeno 2 biologi e 3 tecnici. Per gli altri laboratori presenti nei due ospedali in area disagiata (Acri e San Giovanni in Fiore) e nei due ospedali generali di base (Trebisacce e Praia a Mare), funzionanti H24, è stato necessario prevedere l’istituto della pronta disponibilità di almeno 10 tecnici per struttura.

Il servizio di pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano adottato, all’inizio di ogni anno, dall’azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. Il servizio va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.

I tecnici nelle radiologie

Anche per la Radiologia si è tenuto contro dell’attuale assetto riorganizzativo, che prevede una radiologia in ciascuno dei 5 presidi facenti parte dei 3 Spoke, con guardia medica attiva nei presidi di Paola, Rossano e Castrovillari che richiedono almeno 18 tecnici per struttura. Il suddetto personale è necessario anche per il funzionamento delle sale operatorie e delle attività diagnostiche legate alle presenza delle attrezzature con i macchinari presenti (Tac e Risonanza Magnetica) in dotazione ai servizi.

Per le radiologie presenti nei due presidi ospedalieri di Acri e San Giovanni in Fiore e nei due ospedali generali di base di Trebisacce e Praia a Mare funzionanti H24, si è reso necessario prevedere l’istituto di pronta disponibilità che prevede almeno 10 tecnici a struttura.

UOC Ginecologia e Ostetricia a Cetraro: riapre il punto nascite

Per l’organizzazione dell’ Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dello Spoke di Cetraro, dove finalmente riapre il punto nascite, è stato adottato un assetto che prevede un numero maggiore di ostetriche rispetto agli infermieri. Pertanto sono state previste 6 ostetriche in più rispetto al numero minimo di 12 in sostituzione di sei infermieri.

Direzione sanitaria e rete emodialitica

Per la direzione sanitaria degli Spoke con due presidi, è stato previsto un responsabile ed un medico mentre per gli altri ospedali un solo medico. per la determinazione delle unità di personale, sia dirigente che del comparto, afferenti alla Rete Emodialitica, si è tenuto conto dei 14 centri di dialisi presenti nel territorio con relativi posti rene (da 8 a 12 a centro) a garanzia dei trattamenti dialitici e delle consulenze del Pronto Soccorso.

Piano di Fabbisogno del personale del 118

Per il personale afferente al 118 (medici, infermieri e autisti) si è tenuto conto della precedente organizzazione presente e attiva nell’Asp di Cosenza e riferita alla presenza nel territorio di una centrale operativa, delle 21 postazioni di emergenza territoriale H24, di un’automedica, di 6 postazioni di Emergenza territoriale di base, di una postazione di emergenza territoriale di base con infermiere, di 13 ambulanze di presidio, di due punti di primo intervento H12 e di due punti di primo intervento h24 e del personale già dipendente.