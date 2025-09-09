HomeArea Urbana

Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale per la tutela dei neonati

La Società Italiana di Neonatologia plaude all'approvvigionamento di scorte effettuato dalla Regione. Punti nascita, Centri vaccinali e Pediatri di famiglia pronti a somministrare il vaccino

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “Il  Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria,  Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per aver definito, tra le prime regioni in Italia,  le procedure relative all’acquisto del Nirsevimab necessario per realizzare in Calabria la Profilassi contro le Infezioni da Virus Sinciziale Respiratorio”. Lo dichiara in una nota il SIN – Società Italiana di Neonatologia.

“Si realizza una importante strategia di Medicina preventiva – ha dichiarato Scarpelli –  che consente di intercettare malattie gravi prima della loro manifestazione clinica, con notevole ricaduta sul benessere della popolazione infantile”.

Dal mese di Aprile 2025 la SIN Calabria ha distribuito una Informativa  consegnata ai genitori di  tutti  i nati nei Punti Nascita della Regione Calabria per sensibilizzare ed informare sulla necessità di effettuare la Prevenzione della Bronchiolite da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) con l’uso del Nirsevimab da iniziare da Ottobre.

Un plauso va alle iniziative della Regione Calabria nel settore della Prevenzione di fondamentale importanza per il futuro delle nuove generazioni. e in particolare al Dr. Francesco Lucia Dirigente del Settore Prevenzione del Dipartimento Salute e Welfare che è riuscito a completare, in tempi record,  le procedure per l’acquisizione del Farmaco necessario per la Profilassi.

“Grazie alla Profilassi si riuscirà ad evitare nei bambini sa di sotto dei due anni di vita l’insorgenza della Bronchiolite da Virus Sinciziale che molto spesso oltre ai ricoveri dei piccoli provoca gravi danni alle vie respiratorie con importanti esiti  a distanza”.

Pertanto dal 1 ottobre 2025 inizierà la profilassi con la somministrazione del Nirsevimab a tutti i bambini nati dal 1 Aprile 2025 al 30 Settembre 2025 presso i Centri vaccinali dell’ASP di Cosenza oppure presso il proprio pediatra di famiglia.

Inoltre tutti i neonati nati dal 1 Ottobre 2025 in poi e fino al 31 Marzo 2026 verranno sottoposti a profilassi nei rispettivi punti nascita.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

l'avv.ta Annamaria Bernardini De Pace

Siti sessisti: avv. Bernardini de Pace, «avanti con una class action, chiederemo risarcimenti»

Italia
MILANO - Una battaglia legale per restituire dignità, rispetto e giustizia alle donne vittime di una delle forme più subdole e devastanti di violenza...
Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a Catena’

Provincia
COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...

Cosenza-Catania, da domani la prevendita. Trasferta vietata ai residenti della provincia Etnea

Sport
COSENZA - Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per...
sagra della patata della sila igp

Celico: successo per la 24ª edizione della Sagra della Patata della Sila di Lagarò...

Provincia
CELICO - La Sagra della Patata della Sila di Lagarò Lupinacci 2025, giunta alla sua 24ma edizione si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici più...
psicologi-a-scuola

Un adolescente su due in difficoltà: in Calabria al via sportelli di ascolto nelle...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Con l'avvio dell'anno scolastico parte il nuovo progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà di inserimento dedicato agli...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37279Area Urbana22397Provincia19876Italia8029Sport3865Tirreno2940Università1462
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno
Provincia

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a...

COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
psicologi-a-scuola
Calabria

Un adolescente su due in difficoltà: in Calabria al via sportelli...

LAMEZIA TERME (CZ) - Con l'avvio dell'anno scolastico parte il nuovo progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà di inserimento dedicato agli...
Palazzetto dello Sport Donnici
Area Urbana

Palazzetto dello sport di Donnici, dopo lunghi anni sarà demolito e...

COSENZA - "Sarà abbattuto e ricostruito ex novo il Palazzetto dello Sport di Donnici". E' quanto afferma  Franz Caruso, approfondendo la notizia annunciata questa...
castrovillari-stalla-fiamme
Provincia

Castrovillari, stalla in fiamme: giovane agricoltore gravemente ustionato per salvare gli...

CASTROVILLARI (CS) - Coldiretti Calabria esprime profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia dell'azienda agricola della contrada Cammarata di Castrovillari, dove un giovane imprenditore agricolo...
Calabria

«Elettori calabresi fuori sede penalizzati: nessuno sconto sui treni a 4...

ROMA - "Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi fuori sede non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a...
transizione-centro-storico-cosenza.
Area Urbana

‘Stati di Transizione. Cosenza Centro Storico’ – verso la chiusura del...

COSENZA – Si avvia alla conclusione l'iniziativa di ricerca-azione "Stati di Transizione. Cosenza centro storico", promossa dal CRAFT – Centro di Competenze Territori Anti-Fragili del Dipartimento di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA