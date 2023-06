Arte, cinema e legalità alla manifestazione di fine anno dell’Istituto Comprensivo Rende Centro

RENDE – “Il Cinema, la Settima Arte”. E’ la manifestazione di fine anno che si è svolta al Cinema Garden di Rende organizzata dall’Istituto Comprensivo Rende Centro che ha coinvolto gli alunni delle Terze classi della scuola secondaria di 1° grado “D. Alighieri” di contrada Linze di Saporito. “Un evento dalla duplice valenza, – ha spiegato la dirigente scolastica, Antonella Gravina, – l’arte, il cinema con la proiezione di alcuni cortometraggi ispirati al decalogo, del regista Krzysztof Kieślowski, riconosciuto universalmente come uno dei più grandi autori della storia del cinema, e la legalità visto e considerato che nel corso dell’anno abbiamo attivato tutta una serie di percorsi educativi d’ accordo anche con la Polizia di Stato, oltre ad un altro concorso, “EpliBriamoci, le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse?”, una iniziativa in relazione alla tragedia umana dei migranti di Cutro.

Alla serata hanno inoltre partecipato, il presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo, Domenico Bloise, presidente provinciale dell’Unpli-Cosenza 8Unione Nazionale Pro Loco d’Italia comitato di Cosenza), Giuseppe Esposito, coordinatore nazionale del concorso e presidente della Pro Loco di Acquaro in provincia di Vibo Valentia. Nella sala sono stati esposti per l’occasione striscioni arricchiti da illustrazioni, citazioni, pensieri degli alunni, una sorta di puzzle ideale di personalità che hanno fatto della legalità la propria bandiera.

Il progetto è stato l’occasione per costruire una sorta di “antologia della legalità”. Gli striscioni, che rientrano in una gamma di proposte educative accomunate dalla consapevolezza dell’importanza “del fare memoria”, sono stati realizzati dagli alunni dell’IC di Rende Centro in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci raccogliendo la sollecitazione della Fondazione Falcone di Palermo.