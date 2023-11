Arriva a Cosenza la mostra ‘Sub tutela Dei’ dedicata al giudice Livatino

COSENZA – Sub tutela Dei. È questo il titolo della mostra sul giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990 a soli 37 anni e proclamato beato nel 2021, che è possibile visitare dal 16 al 23 novembre, a Villa Rendano, a Cosenza. La presentazione della mostra avverrà domani, giovedì 16 novembre, alle ore 17.30, a Villa Rendano.

Dopo i saluti di Walter Pellegrini presidente della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani interverranno Gianni Romeo, presidente del CSV Cosenza, Fabio Liparoti, presidente UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) Cosenza, Ornella Nucci, presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Mariarosaria Mingrone, presidente Tribunale di Cosenza, Mario Spagnuolo, procuratore capo di Cosenza e don Salvatore Fuscaldo, direttore del Museo Diocesano. A moderare i lavori sarà Fabio Mandato di Parola di Vita.

La mostra, visitabile gratuitamente, è promossa da UGCT, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal CSV Cosenza e realizzata in collaborazione con Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Rimini Meeting, Museo diocesano di Cosenza e Centro Culturale di Cosenza nell’ambito di Cosenza Capitale Italiana del Volontariato 2023. Si può visitare dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.

Il percorso è diviso in quattro sezioni con testi, immagini, video e un audio. La prima sezione è dedicata alla formazione personale di Rosario Livatino ed al contesto sociale ed umano in cui è cresciuto e vissuto. La seconda sezione è dedicata alla figura di Livatino come magistrato ed alla sua concezione del magistrato quale operatore di giustizia. La terza sezione è dedicata al martirio e alla causa di beatificazione. Nella quarta sezione, infine, si spazio all’eredità lasciataci da Livatino. La mostra è rivolta alla cittadinanza tutta, con un’attenzione particolare agli studenti. È composta da 35 pannelli con testi ed immagini, nonché due video.

Le visite sono prenotabili all’indirizzo giuristicattolicics@gmail.com.