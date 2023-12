Arrestato l’autore di 5 rapine tra Cosenza e Rende: adescava le vittime anche online

COSENZA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, ha arrestato un giovane straniero, domiciliato a Cosenza pregiudicato per reati specifici, sottoponendolo alla misura degli arresti domiciliari, in quanto resosi responsabile di una serie di rapine, commesse negli scorsi mesi. Il provvedimento è l’epilogo di una intensa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta dal Procuratore Mario Spagnuolo, ed avviata a seguito dei diversi episodi predatori registratisi.

In particolare, l’indagato, lo scorso settembre, era stato arrestato in flagranza in relazione alla rapina perpetrata a Cosenza ai danni di una anziana donna, che nell’occasione è stata strattonata fino a cadere rovinosamente a terra, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini successive, supportate da denunce e dichiarazioni delle vittime, nonché l’analisi delle telecamere dei sistema di videosorveglianza pubblico e privato (attraverso cui gli operatori hanno in diverse circostanze riconosciuto l’uomo come autore dei reati contestati), hanno premesso di attribuire all’uomo la responsabilità di 5 episodi di rapina perpetrati nel capoluogo bruzio ed a Rende nel periodo compreso tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2023. All’indagato, inoltre, sono stati contestati i reati di lesioni aggravate procurate a diverse delle vittime, nonché il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il lavoro certosino e scrupoloso degli investigatori, che non hanno trascurato alcun dettaglio, ha consentito di ricondurre gli eventi presi in esame, ad un’unica matrice criminale, valutato anche il modus operandi dei malfattori. Determinante è stato anche il contributo degli operatori della Polizia Scientifica.

Dall’indagine è emerso che l’arrestato, non solo commetteva rapine a vittime scelte casualmente, incrociate per strada, ma che in diversi casi, tramite siti on line, adescava uomini, che poi incontrava con il pretesto di iniziare amicizia od intraprendere una relazione, salvo poi rapinarli al momento dell’incontro, facendosi consegnare denaro, smartphone e persino delle autovetture. Una delle rapine è stata perpetrata ai danni una parafarmacia.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere a Cosenza. Il giovane straniero poche settimane fa era stato nuovamente arrestato in flagranza di reato per i delitti di evasione e rapina, commessa in questo centro, ai danni di un giovane.