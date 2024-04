Arnoni a Turco dopo le parole su Occhiuto: “Caruso si dissoci e il consigliere si dimetta”

COSENZA – “Sono stato forse il più acerrimo oppositore di Mario Occhiuto quando non ho condiviso alcune sue scelte amministrative da sindaco di Cosenza, così come sono oppositore dell’attuale giunta che sta facendo sprofondare la città nel più totale degrado. Ma in un dibattito civile, anche aspro, in un momento storico in cui sembrerebbe che anche a livello nazionale qualcuno voglia rievocare epoche violente del passato per fortuna superate, non si possono utilizzare simili termini, di una violenza verbale inaudita, nei confronti di un avversario politico, ex sindaco e Senatore della Repubblica Italiana”.È quanto afferma in una nota Michele Arnoni di Fratelli d’Italia Cosenza, sulla dichiarazione del Consigliere Comunale Francesco Turco contro l’ex sindaco Mario Occhiuto.

“È assolutamente vergognoso. Oltre ai ‘sessantamila schiaffoni che bisognerebbe dare a Mario Occhiuto’, cui va la mia solidarietà, addirittura, nella stessa nota, il consigliere Turco esordisce: ‘il fatto è che noi siamo per la non violenza, ma la rabbia prende il sopravvento, com’è nelle umani gente..’. Si cerca, quindi, di istigare altri alla violenza, perché ‘loro’, essendo per la ‘non violenza’, non possono farlo. Un ragionamento molto contorto, da censurare e condannare, anche d’ufficio da un punto di vista penale.

Se l’attuale sindaco di Cosenza, avvocato Franz Caruso, non si dissocia e non prende le dovute, opportune ed immediate distanze dal suo stesso consigliere comunale, il quale farebbe bene a dimettersi, nonché peraltro suo delegato ai rapporti con le Comunità Religiose, delega che a questo punto – conclude Arnoni – gli andrebbe quantomeno revocata, significa che è il mandante di un simile agguato verbale.E la cosa è alquanto grave.”