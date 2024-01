CASTROLIBERIO – Il primo cittadino di Castrolibero, Orlandino Greco, ha inteso scrivere al sindaco di Cosenza e ai commissari prefettizi di Rende. Nella lettera si fa riferimento alle deliberazioni consiliari adottate ad ottobre 2022, dei Comuni di Castrolibero, Cosenza e Rende, che hanno approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell’Ambito territoriale dell’Area Urbana per la gestione associata delle funzioni tecniche ed amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale (art. 30 D.Lgs. 267/00).

“A tutt’oggi – scrive Orlandino Greco – pur avendo il Comune sottoscritto la convenzione, non risulta ancora avviato l’iter per la costituzione del comitato d’ambito né tantomeno dell’ufficio comune. Peraltro, solo dopo la definizione delle strutture amministrativa e tecnica dell’Ambito potrà essere avviata la programmazione del trasporto pubblico locale, ai sensi della delibera ARTCAL n. 22 del 15.11.2019, per pervenire all’adozione del Piano Urbano della Mobilità”.

“E’ evidente – prosegue la missiva – che, nelle attuali condizioni amministrative, non potrà essere affrontato alcun tema relativo al trasporto pubblico locale nell’Area Urbana. Infatti, è la struttura tecnico-amministrativa dell’Ambito che, a programmazione avvenuta, dovrà occuparsi dell’individuazione del soggetto gestore del sistema di trasporto pubblico locale e di tutti i problemi correlati al servizio”.

“Alla luce della gravissima situazione che sta attraversando la società partecipata che attualmente gestisce il TPL nei comuni di Cosenza e Castrolibero, non usufruendo Rende di alcun servizio di trasporto pubblico locale, risulta ancora più urgente definire l’istituzione degli organi dell’Ambito. D’altra parte, le Amministrazioni interessate, insieme ai Comuni del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, hanno dimostrato la capacità di gestione di programmi comuni per la mobilità sostenibile, tanto che il progetto Co-Re – Mobilità Sostenibile nell’Area Urbana Cosenza-Rende, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro, è stato recentemente premiato con il Cresco Award, progetto già cantierabile ma in attesa che la Regione ne garantisca il cofinanziamento”.

“Certo che la sensibilità istituzionale dei soggetti in indirizzo farà da propulsore ad ogni azione necessaria alla definizione di un sistema indispensabile a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e il diritto al lavoro di quanti operano già nel settore, si chiede un incontro urgente per definire le procedure necessarie atte ad evitare ulteriori negative

conseguenze nel servizio di trasporto pubblico locale e ridare la dovuta sicurezza ai lavoratori AMACO”.