Arcidiocesi Cosenza-Bisignano: al via “Bruciare d’Amore”, tour di preghiera in canto e adorazione eucaristica

COSENZA – “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino?” (Lc 24,32). L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano offre per questo giubileo alcuni momenti di preghiera itinerante e aperti a tutti. Partendo dalla citazione evangelica che richiama l’incontro dei discepoli sulla via di Emmaus con il Signore Risorto si propone un itinerario di preghiera e adorazione eucaristica dal titolo “Bruciare d’amore – Discepoli sui passi della Speranza”.

Il percorso

E’ stato pensato per accendere nei cuori il fuoco della Speranza, riscoprendo la presenza viva del Risorto nelle nostre strade quotidiane. Al centro dell’esperienza ci sarà la musica intensa e coinvolgente del Kantiere Kairòs, da anni voce di un Vangelo che si fa canto e testimonianza tra le strade del mondo e del web e le meditazioni scritte da Alumera, missionaria digitale e illustratrice, che insieme guideranno i partecipanti in un itinerario di ascolto e interiorità. Un momento di comunione che è un invito a riscoprirsi Chiesa pellegrina, unita, giovane e in ricerca con il cuore che brucia d’amore!

Si comincia domani, giovedì 10 aprile al Santuario del SS Crocifisso a Cosenza alle ore 20.30. Poi l’8 maggio a San Paolo Apostolo in Rende, il 15 maggio al Santuario di San Francesco in Spezzano Sila e il 5 giugno nella Basilica di Acri. Il programma toccherà tutte le foranie, nelle prossime settimane saranno rese pubbliche le altre date.