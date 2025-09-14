HomeArea Urbana

"Arci X Gaza", a Rende una partita di beneficenza per sostenere la popolazione palestinese

RENDE – L’Arci Cosenza APS scende letteralmente in campo, per sensibilizzare e sostenere la popolazione della Striscia di Gaza. L’appuntamento è per sabato 20 settembre a partire dalle 19:00; una partita di calcio di beneficenza presso l’ASD Polisportiva Olympia di via Parigi, a Rende. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale “Arci X Gaza”, promossa da Arci Nazionale per denunciare e agire concretamente di fronte alla tragedia umanitaria in corso a Gaza.

L’evento prevede la partecipazione di squadre miste, con una quota di iscrizione di 10 euro per i tesserati Arci e 15 euro per i non tesserati. Per chi invece vorrà solo assistere alla partita, l’ingresso costa 5 euro. L’intero ricavato, insieme a eventuali donazioni libere o sponsorizzazioni, sarà devoluto alla campagna umanitaria.

Per partecipare o ricevere informazioni su come contribuire, è possibile compilare il form online, contattare i profili social di Arci Cosenza o telefonare al numero 344 014 8397. “Ogni gesto conta” – ribadiscono dall’associazione – “in un momento storico in cui la solidarietà è un dovere morale”.

