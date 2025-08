“Archivio sotto l’ombrellone”: iniziativa estiva per ‘giocare’ con l’Archivio di Stato di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – L’Archivio di Stato di Cosenza presenta “Archivio sotto l’ombrellone”, una nuova rubrica estiva che unisce gioco e divulgazione, portando la storia fuori dalle sale di consultazione e sotto il sole dell’estate. Per tutto il mese di agosto, l’Archivio propone un percorso originale ispirato a un vero processo penale del 1846, conservato nei suoi fondi. Si tratta di una storia vera, trasformata in un gioco interattivo settimanale, pensato per stimolare la curiosità e coinvolgere il pubblico in modo leggero ma significativo.

Il calendario prevede:

• Lunedì: pubblicazione del gioco;

• Mercoledì: un piccolo aiuto per i partecipanti;

• Venerdì: la soluzione del gioco;

• Nel weekend: una “Chicca d’Archivio”, curiosità legate al caso.

Il progetto nasce con l’intento di dimostrare che il patrimonio documentario può essere anche una fonte di divertimento, riflessione e scoperta, adatto a ogni età e fruibile anche durante le vacanze. Oggi 4 Agosto si parte con il primo dei quattro giochi: il cruciverba.

Disponibile:

• in formato cartaceo presso l’Archivio di Stato di Cosenza a partire da martedì 5 agosto

• in versione online su Facebook e Instagram da oggi.

“Archivio sotto l’ombrellone” è un invito a giocare con la storia, a riscoprire documenti antichi sotto una nuova luce e a esplorare il passato in modo coinvolgente; dimostra come i documenti antichi possano ancora oggi stimolare la curiosità, la riflessione e il gioco, trasformandosi in veri strumenti di educazione e intrattenimento culturale.