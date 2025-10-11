HomeArea Urbana

Archivio di Stato di Cosenza: ‘Scacchi in famiglia’ in occasione dell’iniziativa “Domenica di Carta”

Domani, in occasione di Domenica di Carta, l’Archivio di Stato di Cosenza organizza una giornata speciale nell'ambito l’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’apertura straordinaria di archivi e biblioteche statali

S.G.
S.G.
COSENZA – Si intitola “Scacchi in famiglia” e l’evento unisce la scoperta del patrimonio archivistico alla passione per gli scacchi, con un focus dedicato agli archivi di famiglia e alla straordinaria figura di Gioacchino Greco, scacchista cosentino di fama internazionale. L’iniziativa si terrà domani, 12 ottobre, in occasione di Domenica di Carta, promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’apertura straordinaria di archivi e biblioteche statali in tutta Italia.

Programma della giornata

• 9:00 – 18:00 Torneo di scacchi, promosso dall’ASD Gioacchino Greco di Cosenza.
• 18:15 Presentazione della versione digitale del trattato di Gioacchino Greco, a cura del dott. Roberto De Donato, presidente dell’ASD Gioacchino Greco di Cosenza.
• 18:45 Premiazioni finali.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare l’esposizione documentaria, che resterà aperta fino a domenica 19 ottobre 2025, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare i documenti provenienti dai fondi dell’Archivio.

interno archivio di stato cosenzaOrari mostra

• Domenica 12 ottobre – a partire dalle ore 9:00 fino alle 20:00
• Fino al 19 ottobre 2025 con i seguenti orari:
• Lunedì–Venerdì: 9:00-13:00
• Lunedì e mercoledì: 15:00-16:30

Durante la mostra sarà possibile contribuire con una donazione a favore dei progetti dell’Archivio di Stato di Cosenza. Un gesto concreto per custodire e valorizzare insieme il nostro patrimonio culturale.

