Archiviata l’inchiesta di diffamazione a carico del sindaco di Montalto Uffugo

COSENZA –Il Gip del Tribunale bruzio, Alfredo Cosenza, ha disposto l’archiviazione a carico del sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, in seguito ad una denuncia per diffamazione, presentata da Gerardo Molinaro, ex assessore con delega alla Manutenzione e alle Attività Produttive del comune montaltese.

Il fatto si riferisce alla seduta consiliare del 30 luglio del 2021, dove alcuni passaggi, del discorso del primo cittadino, furono ritenuti offensivi da parte di Gerardo Molinaro, portandolo a presentare una denuncia di diffamazione nei confronti del sindaco di Montalto Uffugo. Ma nell’udienza dello scorso 29 marzo, il Gip ne ha disposto l’archiviazione.

Nell’ordinanza sono state ritenute totalmente ed integralmente condivisibili le motivazioni espresse dal Pm, per cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale, considerando infondata la notizia di reato, nelle motivazioni appunto espresse nella richiesta di archiviazione del Pm.

Soddisfazione, è stata espressa dal sindaco Pietro Caracciolo, il quale spiega che “con questa archiviazione, che il Gip ha disposto dopo che il Pm ha considerato infondata la notizia di reato, è stata confermata la conduzione politica mia e di questa amministrazione comunale, dove nel corso delle sedute consiliari ha sempre prevalso il rispetto per la dignità e quella di un civile confronto, nel pieno rispetto dei ruoli”.