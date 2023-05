Approvato il PSC a Rende, la minoranza protesta in Prefettura: «caso unico al mondo»

RENDE (CS) – Questa mattina a Rende, in Consiglio comunale, dopo il blitz della maggioranza consiliare, che non appena ha raggiunto il numero legale ha approvato il Psc, scatenando le vibrate proteste della minoranza, con gli stessi consiglieri di opposizione che si sono recati in Prefettura, per cercare di avere un incontro con il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e denunciare quanto accaduto. Per il consigliere comunale, Mimmo Talarico si è consumato “un gravissimo delitto, sia sul piano sostanziale che su quello formale, a danno della città innanzitutto e di tutto il tessuto economico sociale”. Sandro Principe ha definito quanto accaduto una vera e propria follia “perchè, con il Ministero dell’Interno che “ci osserva”, perchè da qui a breve dovrà prendere una importante decisione e la prima a pagare è l’immagine della Città di Rende.

