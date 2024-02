«AO Cosenza affida consulenza giuridica ad un commerciante d’ingrosso: costa 158mila euro»

COSENZA – L’azienda ospedaliera di Cosenza affida una consulenza tecnico giuridica a un commerciante d’ingrosso per oltre 158mila euro. A renderlo noto il consigliere comunale e presidente della Commissione Sanità di Palazzo dei Bruzi Giuseppe Ciacco

“Il denaro pubblico è un bene sacro. E il denaro dell’Azienda ospedaliera di Cosenza è denaro pubblico e di questo denaro, il 16 febbraio 2024, sono stati spesi 158 mila euro. E questo impegno di spesa chi lo certifica? Lo certifica, proprio, il Commissario straordinario dell’Azienda – il dott. Vitaliano De Salazar -. E come lo certifica? Lo certifica attraverso l’adozione di un atto deliberativo a sua firma: precisamente la deliberazione n. 76 del 16 febbraio 2024. Con la deliberazione n. 76 del 16.febbraio.2024, il dott. De Salazar affida un servizio annuale di consulenza specialistica giuridico, tecnico-amministrativo a supporto delle attività specifiche dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi. E a chi lo affida? La affido alla HMH Italy.

E la HMH Italy chi è? – incalza Ciacco nella nota. – E’ uno studio associato di avvocati? No, assolutamente no; non è uno studio associato di avvocati. E’ uno studio associato di commercialisti? No, assolutamente no; non è uno studio associato di commercialisti. E’ uno studio associato di tributaristi? No, assolutamente no; non è uno studio associato di tributaristi. E, allora, chi è la HMH Italy? Qualunque motore di ricerca attesta che la HMH Italy è una società a responsabilità limitata, iscritta, dal 14.maggio.2020, alla Camera di Commercio di Milano, partita IVA 11252860967, dipendenti (2021) 0, fatturato (2021) euro 0; la cui categoria merceologica – udite, udite – è, esattamente, questa: ‘commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici’.

E la HMH Italy srl come è stata selezionata? De Salazar ha indetto una gara a evidenza pubblica? No, assolutamente no. La HMH Italy srl è stata selezionata attraverso la trattativa diretta n. 3987574. E quanto costa, annualmente, la consulenza affidata alla HMH Italy srl? Costa 158.600 euro. Riepilogando: De Salazar, per chiamata diretta, al costo annuo di 158 mila euro, ha affidato una consulenza specialistica giuridico, tecnico-amministrativa a un commerciante all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici. Roba da far rabbrividire. Non aggiungo altro. Aggiungo, solamente e per non dire altro, che, allora, forse, sarebbe opportuno che la Corte dei Corti bussasse alla porta di De Salazar”.