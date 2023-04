Antoniozzi: «la facoltà di medicina cambierà la sanità cosentina in maniera rilevante»

COSENZA – “La facoltà di medicina cambierà la sanità cosentina in maniera rilevante”. Lo afferma l’onorevole Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Come anche la stampa nazionale sottolinea- dice Antoniozzi – la nuova facoltà sta già consentendo investimenti straordinari per l’ospedale di Cosenza con un parco tecnologico di avanguardia.

Non posso non ringraziare da cosentino il presidente Occhiuto – aggiunge Antoniozzi – per avere voluto questa svolta che ancora non viene valutata per quella che è. Catanzaro ha capito che nessuno sottrarrà nulla al suo territorio – prosegue Antoniozzi – e che, anzi, l’azienda unica porterà a fare crescere ulteriormente la sua capacità di offerta.

Il nuovo ospedale di Cosenza – conclude Antoniozzi – può nascere per chiudere un cerchio importante, rispetto al quale siamo tutti chiamati alla massima collaborazione istituzionale”.