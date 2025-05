Antoniozzi e Loizzo: «Ghionna guida il centrodestra del futuro, Rende merita il riscatto»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Noi siamo impegnati su Rende a sostegno del centrodestra anche con lo scopo di costruire una classe dirigente”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Vogliamo costruire e non abbattere – prosegue – sapendo che i partiti, di ogni schieramento, pagano anche lo scotto di tanti anni di civismo. Intorno a Ghionna abbiamo cercato di realizzare liste che possano mantenere nel tempo un rapporto con il territorio e la sua identità. Sandro Principe è un avversario non un nemico e con lui vogliamo confrontarci nel rispetto reciproco. Non è l’età di Sandro che può essere oggetto di discussione e chi la mette in ballo sbaglia completamente. Lo stesso vale per Bilotti e per gli altri candidati a sindaco”.

“Noi puntiamo ad andare al ballottaggio e giocarci la partita – afferma Antoniozzi – ed è importante che Marco continui a essere quello che è: propositivo, costruttivo e fuori da personalismi. Storicamente il centrodestra ha avuto difficoltà a essere classe dirigente a Rende pur prendendo consensi ad altri tipi di elezione. L‘importante è fare questa campagna elettorale con umiltà e moderazione e parlare a tutte le generazioni riconoscendo a Rende la sua grandezza e la sua modernità, elementi che ne hanno fatto indubbiamente una delle città più prestigiose della Calabria. Ghionna ha rispetto degli avversari, ha umiltà, e sa che dinanzi a un’elezione del genere è fondamentale lanciare un messaggio che non finisca con le elezioni, comunque esse vadano”.

“Non facciamo pronostici – conclude Antoniozzi – ma lavoreremo sino all’ultimo minuto di campagna elettorale per costruire una partecipazione ampia. Ovviamente sogniamo di vincere e dare alla città il primo sindaco di centrodestra, ma il nostro rispetto per i rendesi non cesserà in nessun caso: se guideremo la città lo faremo coinvolgendo tutte le forze politiche senza creare muri, altrimenti saremo opposizione costruttiva che guarderà al futuro. Il centrodestra commise l’errore tanti anni fa a Cosenza di contrapporsi a Giacomo Mancini non cercando, invece, di coglierne l’eredità. Marco è stato scelto dai partiti a livello regionale proprio perché Rende è una città di avanguardia e di prestigio e sta dimostrando di essere all’altezza del ruolo”.

Loizzo: «A Rende daremo il massimo»

“A Rende daremo il massimo e, come dice Arrigo Sacchi, quando si dà tutto non si perde mai”. Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, deputata della Lega. “La strada giusta – aggiunge – è quella di impegnarsi al massimo e di lavorare con umiltà sul territorio per fare una campagna elettorale entusiastica, propositiva e costruttiva intorno a Ghionna. Abbiamo detto sin dall’inizio che non abbiamo nemici ma avversari: Ghionna può essere l’alternativa politica al centrosinistra. Ho sempre manifestato rispetto per Sandro Principe e questo rispetto non verrà certo meno oggi che si vota: ci confronteremo con lui con spirito propositivo, confidando di poter andare al ballottaggio e comportandoci come deve fare una coalizione che governa il Paese e cioè con rispetto, equilibrio e autorevolezza”. “Rende – dice ancora Simona Loizzo – non meritava la ferita subita con il commissariamento e ha tutte le carte in regola per tornare a essere un comune di grande prestigio”.