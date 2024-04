Cosenza, muore all’Annunziata la 19enne ricoverata dopo un violento incidente

CASTROVILLARI (CS) – E’ morta Claudia Mauria, la 19enne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo essere rimasta coinvolta nel giorno di Pasqua in un violento incidente stradale a Castrovillari, nei pressi del nuovo tribunale. Secondo cause in corso di accertamento, la vettura sulla quale si trovava si è ribaltata in strada e la giovane era stata trasportata dall’ambulanza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Il feretro è stato esposto all’interno della Chiesa di San Girolamo. La celebrazione funeraria si terrà domani mattina alle 9.

