Annunziata, l’emozionante lettera di un paziente: «siete degli eroi silenziosi. Grazie»

COSENZA – Di seguito riportiamo la lettera che il signor Lucio ha inviato alla nostra redazione per porgere i suoi più sentiti ringraziamenti. I destinatari della missiva sono tutti i medici, infermieri ed operatori sanitari che lavorano alla Cardiologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

“Con queste parole – esordisce Lucio – desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per l’eccezionale cura e l’attenzione straordinaria che mi avete dedicato durante il mio recente ricovero presso il vostro reparto. La mia esperienza con voi è stata davvero unica e mi ha lasciato senza parole. Sin dal momento in cui sono entrato nel reparto, ho immediatamente percepito un’atmosfera di calore e professionalità che mi ha fatto sentire al sicuro e tranquillo. Ogni membro del personale, dai medici agli infermieri, ha dimostrato una dedizione e una competenza straordinarie nel prendersi cura di me e degli altri pazienti.

La vostra attenzione alle mie esigenze personali e la vostra capacità di rispondere prontamente a ogni mia domanda o preoccupazione mi ha fatto sentire veramente ascoltato e compreso. Non posso che elogiare la vostra pazienza nel spiegarmi in modo chiaro e dettagliato ogni aspetto del mio trattamento, aiutandomi a comprendere appieno la mia condizione e le opzioni di cura disponibili.

Inoltre, vorrei sottolineare l’efficienza e la puntualità con cui avete gestito ogni aspetto del mio percorso di cura. Ho apprezzato molto il fatto che ogni procedura o esame sia stato eseguito tempestivamente, senza alcun ritardo o inconveniente. Questo ha dimostrato la vostra dedizione nel garantire la massima qualità dell’assistenza sanitaria, non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista organizzativo.

Non posso dimenticare di menzionare l’umanità e la gentilezza che avete dimostrato nei confronti di me e dei miei familiari. La vostra capacità di instaurare un rapporto empatico e di sostegno ha reso il mio percorso di guarigione molto più confortevole e positivo. Siete riusciti a trasmettermi fiducia e speranza, elementi fondamentali per affrontare una situazione medica complessa come la mia.

Infine, vorrei ringraziarvi per l’attenzione che avete dedicato alla mia riabilitazione e al mio benessere a lungo termine. Avete dimostrato un interesse sincero nel garantire che io possa continuare a condurre uno stile di vita sano e adottare le giuste precauzioni per prevenire futuri problemi cardiaci. Le vostre raccomandazioni e consigli sono stati preziosi e mi hanno aiutato a prendere decisioni informate per il mio futuro. In conclusione, – dice il Signor Lucio – desidero esprimere la mia gratitudine più profonda a tutto il reparto di cardiologia dell’Ospedale Civile di Cosenza. Il vostro impegno, la vostra professionalità e la vostra umanità hanno reso il mio percorso di guarigione un’esperienza positiva e significativa. Siete veramente degli eroi silenziosi che lavorano instancabilmente per prendersi cura delle persone e per migliorare la loro qualità di vita”.