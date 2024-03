Annunziata, la denuncia dei sindacati: «grave situazione in Ginecologia, solo 8 infermieri»

COSENZA – “I segreteri aziendali di UIL, CISL e CGIL dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, segnalano e denunciano la grave situazione venutasi a creare nell’U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia e nello specifico nel Blocco Operatorio Ginecologico e Ostetrico, dove garantiscono un servizio essenziale e delicato per l’utenza solo 8 infermieri in regime di turnazione h24, con pronte disponibilità notturne garantite dallo stesso personale infermieristico idoneo”. Così scrivono in una nota i rispettivi segretari Luca Conforti, Giuseppe Bonasso e Pamela Bevacqua.

“Tale criticità è stata ampiamente segnalata nei mesi scorsi, con diverse missive agli organi preposti da parte delle nostre O. S. che dopo diversi solleciti, giungono in data 27/02/24 insieme al SITRA, ad una soluzione condivisa, verbalizzata, proposta dal Dirigente SITRA e accolta dalle parti sindacali, in presenza del Direttore del Dipartimento Materno Infantile, del Direttore dell’UOC e della Coordinatrice dell’UOC, prevedendo l’inserimento del profilo ostetrico nella programmazione turni di pronta disponibilità. Tale organizzazione, viene formalmente disposta da giorno 08/03/24 dal Dirigente SITRA, ed è proprio in questa data che ci risulterebbero diverse assenze per malattie del personale ostetrico, che dunque avrebbero non solo creato un grande disservizio, mettendo in serio pericolo l’utenza, ma costretto anche il personale in servizio a sopperire alle numerose assenze.

Il Direttore Sanitario Aziendale alla luce dei fatti, giorno 10/03/24 annulla la precedente disposizione SITRA, ritornando alla organizzazione precedente del servizio. Tale disposizione, che non ci risulta ancora pervenuta ufficialmente, non può essere condivisa, ma risulta mortificante per il personale infermieristico, poiché, di fatto, “giustificherebbe” delle assenze di gruppo del personale ostetrico, creando un precedente pericoloso e poco appropriato. Si invita il Direttore Sanitario, ad una attenta rivalutazione della disposizione fatta, ribadendo che in mancanza di riscontro e di risoluzione definitiva si darà seguito nelle sedi opportune.

Alla Direttrice del SITRA si chiede di chiarire ciò che è accaduto, facendo presente a tutti il ruolo del SITRA in questa Azienda Ospedaliera, se organo autonomo e autorevole a tutela del personale del Comparto e della sua organizzazione, oppure semplice struttura sotto il controllo di altri, priva di capacità gestionale e funzionale. Alla Direttrice SITRA chiediamo inoltre, di dare riscontro alla richiesta di incontro effettuata da codeste O.S. in merito alle criticità presenti nel servizio di Geriatria, dove si ritiene necessaria l’apertura di un confronto urgente. In assenza di giusto riscontro chiediamo al Commissario Straordinario De Salazar di poter verificare l’appropriatezza di tali azioni”.