Annunziata: eccezionale espianto multiorgano per salvare vite a Bari, Roma e Palermo

COSENZA – Nella serata di martedì scorso 19 Settembre, la centrale operativa del 118 di

Cosenza, è stata allertata dalla Direzione Sanitaria Del presidio Ospedaliero

Annunziata, per l’attività di prelievo multiorgano in corso su un paziente donatore.

Immediatamente, si è attivata la catena di coordinamento e gestione degli organi

prelevati, di concerto con le èquipe sanitarie giunte in aereo in Calabria da Bari,

Roma e Palermo.

Atterrati in serata e in nottata all’aeroporto di Lametia Terme, hanno prontamente raggiunto le sale operatorie dell’Ospedale di Cosenza a bordo delle automediche Subaru, acquisite da AREU Lombardia e già operative in Calabria a partire da Agosto scorso per il servizio di Emergenza Urgenza Territoriale.

Al termine dei singoli interventi che hanno riguardato i prelievi di cuore, fegato, reni

e polmoni, le èquipe hanno ricevuto gli organi donati di competenza e, sono state

riaccompagnate a bordo delle automediche, all’aeroporto di Lametia Terme per

raggiungere tempestivamente le rispettive sedi di destinazione dove erano attese

dai pazienti riceventi.

Alle ore 8,00 del mattino successivo, un’ulteriore auto medica, è partita

dall’Annunziata diretta agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per il trasporto dei

reni del donatore. L’importante missione, notificata dalla Prefettura di Cosenza, si è svolta con il prezioso supporto della Polizia Stradale.

L’eccezionale macchina organizzativa messa in moto, ha visto il coinvolgimento di

numerosi professionisti e si è potuta svolgere efficacemente, grazie anche ai mezzi

utilizzati e preventivamente acquistati dall’Asp di Cosenza, al fine di garantire una

flotta di mezzi di soccorso performante a disposizione delle necessità della

cittadinanza.