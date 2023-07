Annunziata, assolto il chirurgo Gregorio Greco: era accusato di imperizia medica

COSENZA – In seguito alle deduzioni rassegnate nel contesto dell’ “invito a dedurre” dinnanzi al Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, il dottor Gregorio Greco – già Dirigente medico di Ortopedia- Traumatologia del P.O. Annunziata – ritenuto essere uno dei massimi esperti nazionali della ‘Chirurgia’ della mano, ha beneficiato del provvedimento di archiviazione del vice Procuratore e del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Il Greco ha dimostrato di aver sottoposto il paziente (omissis) ad intervento chirurgico senza alcuna imperizia o negligenza. La questione attiene il danneggiamento causato di una intrusione d’olio sul tessuto cutaneo e l’insorgenza di una reazione di tipo granulomatoso. Il Dott. Greco ha descritto i fatti e la loro cronologia attraverso allegazioni scientifiche.

Restano ancora aperte, però, altre posizioni. Il luminare è stato affiancato e rappresentato da un equipe di legali: lo Studio Legale Pietro e Francesco Greco in persona dell’ Avvocato Pietro Greco e lo Studio Avv. Dario Sammarro & Co in persona del Professore dell’ Università della Calabria, Renato Rolli.

Ci si trova dinnanzi alla chiusura di un capitolo, per lo meno per il Dott. Greco, che iniziava a gettare ombre (ingiustificate) su di una chiara professionalità che ha sempre agito con cura e maestria. La questione la dice lunga, e lascia spiragli di plurime riflessioni, sul rapporto tra l’ Azienda ospedaliera di Cosenza (che ha segnalato il danno erariale) ed il personale medico da intendersi nella sua ampia accezione.