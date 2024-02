Annunziata, aggredito al pronto soccorso il dottor Carpino:”il commissario si attivi concretamente”

COSENZA – “Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo del Pd la piena vicinanza e la più sentita solidarietà al medico cardiologo Dott. Carmine Carpino vittima di una aggressione nella notte di sabato scorso al pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza, mentre svolgeva il proprio lavoro”.

A sostenerlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua che così prosegue: “ho deciso di rendere pubblica la notizia dell’aggressione subita dal Dott. Carpino, perché credo che sia arrivato il momento che il commissario alla sanità calabrese si attivi, attraverso le sue strutture sul territorio, al fine di evitare episodi di tal genere. Non è la prima volta che medici e paramedici subiscono intimidazioni o aggressioni fisiche nelle varie strutture ospedalieri calabrese. Esprimere solidarietà è doveroso, ma non è più sufficiente senza l’adozione di iniziative concrete tali da garantire la sicurezza all’interno degli ospedali.

Un passaggio fondamentale per consentirne il regolare funzionamento e, soprattutto, per garantire l’incolumità dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario che già opera, con grande abnegazione, in condizioni di abituale emergenza e al quale, davvero, va il nostro più sentito ringraziamento. Ci aspettiamo in tale direzione segnali immediati in primis dal Commissario De Salazar chiamato a guidare l’hub cosentino che versa in condizioni assai critiche e con un pronto soccorso a limite del collasso”.