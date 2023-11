Angela Piattelli, una cosentina alla guida della Società Italiana di Psico-Oncologia

COSENZA – La dottoressa Angela Piattelli, dirigente Psicologo e Psico-Oncologo presso l’UOC di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza , è il nuovo presidente nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) per il quadriennio 2023/2027. L’elezione della dr.ssa Piattelli è avvenuta a conclusione del XVII Consesso Nazionale SIPO che si è svolto a Brescia presso il teatro Sa Barnaba dal 9 al 12 novembre scorso.

La dr.ssa Piattelli ha avuto un ampio consenso da parte dei soci di SIPO nazionale (180 voti su 250 votanti). Nel ringraziare i soci tutti, la nuova presidente ha dichiarato: “è un privilegio per me continuare, nella veste di presidente, a profondere impegno ed abnegazione in SIPO, insieme al nuovo Consiglio Direttivo, così composto: Andrea Bovero, Rosangela Caruso, Anna Costantini, Giuseppe Deledda, Rossella De Luca, Gabriella De Benedetta, Florence Didier, Ester Livia Di Caprio, Gabriella Farina, Paolo Gritti, Dorella Scarponi, Eugenia Trotti. I nuovi consiglieri, ha aggiunto Piattelli, provenienti da prestigiosi istituti italiani di Oncologia ed Oncoematologia, sono certa che daranno il loro massimo contributo alla crescita ulteriore della Psico-Oncologia italiana.

Prosegue la dr.ssa Piattelli: Insieme al nuovo Consiglio Direttivo vorrò assicurare, a tutti i soci, un clima partecipativo ed inclusivo, volto a garantire nuove sinergie e rinnovato entusiasmo. Un interesse particolare verrà rivolto al mondo della digitalizzazione, allo scopo di facilitare la comunicazione tra i soci, i coordinamenti regionali ed il Consiglio Direttivo della nostra amata società scientifica. Come esplicitato nel programma di presidenza, organizzeremo a Cosenza, nel prestigioso campus dell’Università della Calabria, il congresso intermedio di SIPO del 2025, anno in cui la nostra SIPO festeggerà i suoi 30 anni di attività.

Ancora più incisivo sarà, conclude la nuova presidente, in questo mandato, il mio personale impegno di interlocuzione con le Istituzioni a favore dell’approvazione della legge nazionale sulla Psico-Oncologia e l’istituzione sia del profilo professionale dello Psico-Oncologo che della scuola di specializzazione, allo scopo di migliorare la qualità della cura psico-oncologica in Italia.