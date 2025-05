Ancri Cosenza pianta l’Olmo della Repubblica: simbolo di resilienza e speranza

- Advertisement -

COSENZA – Alla sezione territoriale di Cosenza dell’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana – intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo, va il merito di aver impiantato, attraverso la messa a dimora di un Olmo dinanzi al Santuario della Madonna della Buda, una potente metafora per la Repubblica Italiana, in quanto la sua natura di albero solido e longevo può essere associata alla capacità di resilienza e di adattamento di una società, oltre a simboleggiare i valori fondamentali necessari per affrontare le sfide del cambiamento e dare vita ad una prospettiva generazionale democratica e sostenibile.



E’ una metafora che invoca il bisogno urgente che cittadini e istituzioni lavorino insieme per il benessere collettivo, per una democrazia funzionante e per un sistema sociale stabile.

Ma l’Olmo è, prima di tutto, un’entità ricca di significato spirituale, che guida verso il proprio percorso di vita e la realizzazione della propria missione, e che per questo invoca la benedizione divina. Inoltre, la sua robustezza e la sua capacità di sostenere la vite, può essere accostata alla figura del nostro pontefice chiamato Leone, un nome che richiama la forza, il coraggio e la forte propensione ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo, e che si riflettono nel programma pastorale” del nuovo Papa. L’Olmo rappresenta, ancora, un’entità che sprigiona una “sinfonia di valori”, in grado di produrre un forte impatto sul territorio, come la cura dell’ambiente, l’attenzione alla comunità, la ricerca dell’innovazione, la promozione della cultura.

Il Dipartimento “Diritti e Doveri, Ricerca e Sperimentazione Democratica” della Federiciana Università Popolare di Roma, retto dall’Avv. Filomena Falsetta plaude all’iniziativa dell’Ancri, per aver radicato sul territorio un simbolo di forza e stabilità, che ben può essere collegato ai valori repubblicani. L’Olmo – afferma Falsetta -, è infatti piantato in molte città e utilizzato nelle varie occasioni commemorative per celebrare la nascita della Repubblica e, quindi, un nuovo inizio. Pertanto – afferma Falsetta -, l’Olmo e la ricerca democratica, con il suo bisogno di confronto e di crescita condivisa, possono essere messi in comunicazione in modo simbolico, in quanto rappresentano concetti fondamentali nella sperimentazione democratica.