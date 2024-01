Ancri Cosenza dona piumoni e coperte ai poveri e all’associazione ‘Casa nostra’

COSENZA – L’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – Sezione di Cosenza – ha consegnato 10 piumoni da lettino ed altrettanti completi composti da lenzuola e federe per letto singolo, all’Associazione di volontariato “Casa Nostra” e all’ordine delle suore missionarie dei poveri di Roma, con sede a Cosenza, in via Cafarone nel palazzo della Curia, che è anche sede Caritas, presieduta da don Bruno Di Domenico. Una si trova a Cosenza mentre il centro di accoglienza-alloggio è a Castrolibero località Fontanesi, presieduta da Pino Salerno (assistente sociale Ilaria Sottile).

Il Presidente dell’ANCRI Angelo Cosentino e Pasquale Giardino, responsabile del Cerimoniale, durante i lunghi confronti avuti con il presidente Salerno e con don Bruno Di Domenico, hanno felicemente constatato il concreto spirito di volontariato ed amore infinito, dove ogni sacrificio personale diventa motivo di felicità interiore ed appagamento dello spirito.

Salvaguardare gli ultimi è il comune denominatore delle due associazioni e della caritas e l’amore verso i più bisognosi, deve essere il fulcro della vita di ogni essere umano. L’ANCRI, con tutti i suoi insigniti, per come espresso durante l’incontro da Cosentino, è pronta nell’apportare, periodicamente, la presenza fisica nel servizio mensa, dando un supporto al servizio in cucina e in sala nel servizio ai tavoli in occasione dei 30/35 amici, che giornalmente fruiscono di vitto gratuito.